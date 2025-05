Vụ quán bar Paris Night: Công an Bình Thuận khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 22 bị can

Ngày 10.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã ra quyết định khởi tố 6 vụ án, bắt tạm giam 22 bị can trong vụ khám xét quán bar Paris Night (P.Phú Thủy TP.Phan Thiết).

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, sau khi hoàn thành thủ tục, hồ sơ vụ khám xét quán bar Paris Night (còn gọi Paris Night Club, một vũ trường trá hình) đã tiến hành khởi tố 6 vụ án với tổng cộng 22 bị can. Trong đó, có 5 vụ án với 19 bị can bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng ma túy; 1 vụ án với 3 bị can về hành vi chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy.



Paris Night Club ở P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết bị công an phát hiện tổ chức cho khách sử dụng ma túy ẢNH: CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Các bị can bị khởi tố về 2 tội danh trên bao gồm Mạnh Trọng Toản (chủ quán bar Paris Night), Trần Mạnh Anh và Phạm Hoàng Minh (người điều hành Paris Night Club). Tất các các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt giam đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã thực hiện thủ tục tố tụng, bắt tạm giam 22 bị can vào chiều ngày 9.5.

Hiện nay công an tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy và truy tìm nguồn gốc ma túy cung cấp cho vũ trường trá hình Paris Night.

Công an bắt khẩn cấp Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night ẢNH: CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Như Thanh Niên đã thông tin, vào rạng sáng ngày 2.5, hơn 200 cán bộ chiến sĩ của Công an tỉnh Bình Thuận bất ngờ bao vây, kiểm tra quán bar Paris Night (P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết); đưa hơn 156 khách đang "phê" theo tiếng nhạc về trụ sở công an. Qua test nhanh, công an phát hiện có 42 người dương tính với ma túy.

Cùng ngày, công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An; tạm trú tại một ngôi nhà ngay sát quán bar này), phát hiện nhiều đồ vật liên quan đến việc chứa chấp, tổ chức sử dụng ma túy và cung cấp ma túy cho quán bar Paris Night; người này bị bắt khẩn cấp ngay sau đó.