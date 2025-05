Quán bar ở trung tâm TP.Phan Thiết 'để khách sử dụng ma túy công khai'

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tạm giữ 42 người dương tính với ma túy tại quán bar Paris Night. Đồng thời, công an ra lệnh khám xét nơi ở, sau đó bắt khẩn cấp Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, ngụ Nghệ An, là chủ quán bar Paris Night). Công an bắt tạm giam Trần Mạnh Anh (40 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) - người trực tiếp điều hành các hoạt động trong quán bar Paris Night trong đêm 1.5.

Ông chủ quán bar Paris Night là Mạnh Trọng Toản (bên phải) bị bắt lúc rạng sáng nay 2.5

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN

Ngoài việc tạm giữ 42 người, trong số 156 khách có mặt trong quán bar này, công an còn tạm giữ hình sự Phạm Hoàng Minh, Võ Như Quỳnh là những người trợ lý giúp việc điều hành cho Trần Mạnh Anh.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, quán bar Paris Night là quán bar trá hình, nằm ngay trung tâm TP.Phan Thiết. Qua việc nắm tình hình của cảnh sát, đây cũng là nơi lôi kéo rất nhiều các đối tượng nghiện ngập. Kể từ ngày 1.3, khi mô hình công an cấp huyện không còn (không còn Công an TP.Phan Thiết) thì quán bar này càng manh động, công khai hoạt động mua bán, cung cấp ma túy cho khách.

Giám đốc Công an Bình Thuận khi nhận được báo cáo, ngay lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phải triệt phá tụ điểm ma túy trong quán bar này.

Test kiểm tra ngay trong đêm, phát hiện 42 người tại quán bar Paris Night dương tính với ma túy

ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN

80 vệ sĩ bảo vệ quán bar

Ông Mạnh Trọng Toản không lộ diện, dù sinh sống ở một căn nhà ngay gần quán bar, chỉ ngồi nhà điều hành qua hệ thống camera an ninh được lắp đặt khắp nơi ở quán. Ông Toản thuê cháu mình là Trần Mạnh Anh trực tiếp quản lý, cùng với 80 vệ sĩ đứng dày đặc trong và ngoài quán.

Những vệ sĩ này sử dụng công cụ hỗ trợ, hung khí; phân chia các khu vực bảo vệ như tủ điều khiển thiết bị điện, cầu dao tổng, trổ các lối thoát hiểm…, để khi có bất kỳ biến động nào thì lập tức cúp cầu dao điện, nhanh chóng tẩu tán ma túy và tẩu thoát.

Công an lấy lời khai từng đối tượng ngay trong đêm ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN

Với những khách lạ, nếu có nhu cầu đặt bàn VIP thì nhân viên không nhận. Khách lạ đến chỉ được bố trí ngồi ở khu vực bên ngoài, đồng thời sẽ được giám sát chặt qua camera. Lực lượng vệ sĩ dò la, tiếp chuyện, nếu thấy an toàn thì mới giới thiệu để chuyển bàn vào khu vực bên trong và chỉ cho khách sử dụng shisha, chứ không cho sử dụng ma túy.

Khi khách có dấu hiệu nghi vấn, vệ sĩ sẽ tiếp cận. Nếu có biến động thì lập tức sập cầu dao điện, các vệ sĩ cô lập, đẩy ngay người nghi vấn ra ngoài.

Mỗi bàn VIP trong quán bar Paris Night trung bình thường dao động từ 5-7 triệu đồng, đối với dịp lễ, tết, cuối tuần sẽ tăng thêm 1 triệu đồng/bàn VIP.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, để đối phó với các cơ quan chức năng, người quản lý quán bar này còn chủ động công khai kết quả test ma túy toàn bộ nhân viên của quán.

Các đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong vụ việc này đã bị bắt giữ. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, lời khai ban đầu các đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngay trong đêm, công an khám xét nơi ở của Mạnh Trọng Toản ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH THUẬN

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thành việc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ cho công tác điều tra, khởi tố vụ án mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy ở quán bar Paris Night.

Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: "Quan điểm của lãnh đạo Công an tỉnh là không có bất kỳ vùng cấm nào trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Mọi tụ điểm, hoạt động kinh doanh trá hình, dung túng cho tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy đều phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật".

Cũng theo đại tá Liêm, công an sẽ điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan vụ án này, hoặc có liên quan đến các hoạt động tội phạm khác hay không.

Theo hồ sơ, quán bar Paris Night có giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp tư nhân được Sở KH-ĐT Bình Thuận cấp, có tên gọi "Doanh nghiệp tư nhân cà phê đêm Paris"- địa chỉ ở K01-02-02-04 Phạm Hùng, P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết. Người đứng tên doanh nghiệp này là Trần Mạnh Anh (40 tuổi, nguyên quán H.Đức Thọ, Hà Tĩnh; thường trú P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết). Nhưng Trần Mạnh Anh lại ủy quyền cho Phạm Hoàng Minh (42 tuổi, trú P.Phú Thủy, TP.Phan Thiết) đi giao dịch. Doanh nghiệp này được Phòng Kinh tế (thuộc UBND TP.Phan Thiết) cấp phép bán lẻ thuốc lá.