Tây Ninh: Bị la vì sử dụng ma túy, một thanh niên sát hại người thân

Ngày 17.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Quốc (21 tuổi, ngụ P.Lộc Hưng, TX.Trảng Bàng, Tây Ninh) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân chính là mẹ của Quốc.



Hiện trường vụ án tại P.Lộc Hưng, TX.Trảng Bàng vào chiều 16.2 C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 16.2, bà N.T.C (39 tuổi, ngụ KP.Lộc Vĩnh, P.Lộc Hưng, TX.Trảng Bàng) đang nằm võng ở mái hiên nhà và nói chuyện với Quốc thì xảy ra cự cãi do bà C. la mắng Quốc thường xuyên sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong lúc cãi nhau, Quốc bất ngờ tấn công bà C., rồi dùng cây sắt đánh nhiều cái vào đầu người mẹ. Tiếp đó, Quốc dùng liềm sát hại dã man bà C. Đến khi thấy bà C. bất động, Quốc mới dừng lại.

Sau đó, ông N.T.T (41 tuổi, cha Quốc) đi làm về nhà phát hiện vợ đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ Quốc sau đó để điều tra. Vụ án sát hại mẹ khiến dư luận phẫn nộ.

Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra làm rõ hành vi giết người đối với Nguyễn Hữu Quốc.