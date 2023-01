Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt xóa sòng tài xỉu ở ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, H.Bến Cầu, bắt giữ 16 người, thu giữ trên 450 triệu đồng.



Nhóm người đánh bạc bị Công an H.Bến Cầu bắt giữ ẢNH: NGỌC HÀ

Trước đó, qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Lê Phước An (31 tuổi, ngụ ấp Long Giao, xã Long Chữ, H.Bến Cầu) thường xuyên tổ chức sòng bạc dưới hình thức lắc tài xỉu cho nhiều người tham gia với số tiền rất lớn.

Sau nhiều ngày điều tra, đến 23 giờ ngày 30.1, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Bến Cầu bố trí lực lượng bất ngờ ập vào nhà ông Đỗ Đình Miền (68 tuổi, ngụ ấp Long Thạnh, xã Long Chữ, H.Bến Cầu) bắt quả tang An đang tổ chức cho 15 con bạc sát phạt.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn 450 triệu đồng, 1 xe ô tô, 4 xe mô tô, 16 điện thoại di động cùng các đồ vật liên quan khác.

Bước đầu điều tra xác định, hàng ngày An đứng ra tổ chức sòng tài xỉu ở các địa điểm hẻo lánh trong rẫy cao su... thuộc khu vực giáp ranh giữa H.Châu Thành và H.Bến Cầu.

Để tránh bị công an phát hiện, An thay đổi liên tục từ 2 - 3 địa điểm trong 1 đêm và thuê Mai Công Mần (Đen, 30 tuổi) và Lê Thành Tâm (Leo, 33 tuổi, cùng ngụ xã Long Chữ, H.Bến Cầu) cảnh giới nhiều lớp. Đồng thời, cả 2 cũng có nhiệm vụ rủ rê người đến tham gia sòng tài xỉu và chở người chơi bạc đến các địa điểm khi thay đổi. Người tham gia sòng tài xỉu của An trung bình đặt cược từ 20 - 30 triệu đồng/ván, người làm cái sẽ trả tiền xâu cho An 50% số tiền thắng ở mỗi ván.

Trước khi bị bắt, sòng tài xỉu do An tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau ở xã Long Chữ, đến khoảng 20 giờ khi di chuyển đến nhà ông Đỗ Đình Miền sát phạt tiếp thì bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ.