Bình Thuận: Khởi tố bị can trùm cát tặc Tú 'ác' và vợ tội trốn thuế

Liên quan đến vụ án tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép ở Sơn Mỹ (H.Hàm Tân), Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Phương Nam- Bình Thuận (công ty Phương Nam, địa chỉ thôn 1, xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, Bình Thuận), xảy ra thời điểm năm 2022 và 2023.



Đồng thời, Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã có quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú) đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (51 tuổi, trú Sơn Mỹ, H.Hàm Tân, là vợ của Tú "ác") là giám đốc Công ty Phương Nam, để điều tra về hành vi trốn thuế theo điều 36 và điều 179- bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Theo cơ quan điều tra, thực hiện quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành về tàng trữ, vận chuyển, mua bán và khai thác khoáng sản trái phép tại 2 doanh nghiệp là Công ty Phương Nam, do Nguyễn Thị Thuý Nga làm giám đốc và Công ty TNHH- TM-DV Long Thái Việt , do Trần Văn Thuận (tức Tú "ác') làm giám đốc.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Sở TN-MT phát hiện Công ty Công ty Phương Nam thực hiện kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào 2 năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng, nhằm trốn thuế.

Cơ quan CSĐT- Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can (bổ sung) đối với Trần Văn Thuận (tức Tú "ác', đã bị bắt giam) giám đốc Công ty TNHH- TM-DV Long Thái Việt, để điều tra bổ sung về tội trốn thuế.

Sau khi bị bắt ở TP.HCM, chiều 20.9, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã di lý Tú "ác" về nhà riêng, đồng thời là trụ sở công ty để khám xét ẢNH: H.L

Theo cơ quan điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Thanh tra Sở TN-MT Bình Thuận, có cơ sở để xác định Trần Văn Thuận đã chỉ đạo nhân viên kế toán kê khai bổ sung thuế và xuất hóa đơn bổ sung đối với khối lượng khoáng sản chưa kê khai vào năm 2022 và 2023, nhằm hợp thức hóa chứng từ với số tiền thuế phải nộp hơn 1 tỉ đồng để trốn thuế.

Một điểm tập kết khoáng sản trái phép của vợ chồng "Tú ác' ở xã Sơn Mỹ, H.Hàm Tân ẢNH: H.L

Trước đó, ngày 19.9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản, xảy ra tại Công ty TNHH- DV-TM Long Thái Việt; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thuận (tức Tú "ác"), giám đốc Công ty Long Thái Việt để điều tra.