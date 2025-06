Công an TP.Cần Thơ sau sáp nhập có 1 giám đốc, 9 phó giám đốc

Ngày 29.6, Công an TP.Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.Cần Thơ về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, cùng ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Đồng Văn Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, chúc mừng Giám đốc và các Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ sau sáp nhập ẢNH: THANH DUY

Theo đó, buổi lễ đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bố trí 9 Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ sau sáp nhập (Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng). Danh sách cán bộ gồm: 4 Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ trước sáp nhập là đại tá Vũ Thành Thức, đại tá Lê Đức Bảy, đại tá Trần Hoàng Độ, trung tá Đinh Tùng An; 3 Phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trước sáp nhập là đại tá Nguyễn Thanh Tràng, đại tá Nguyễn Văn Thắng, đại tá Nguyễn Thanh Bình và 2 Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trước sáp nhập là đại tá Bùi Đức An, đại tá Huỳnh Hoài Hận.

Buổi lễ cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thành lập công an cấp xã tại TP.Cần Thơ; quyết định của Giám đốc Công an TP.Cần Thơ về tổ chức bộ máy các phòng thuộc công an thành phố, công an cấp xã và công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, sau sáp nhập, tổ chức bộ máy Công an TP.Cần Thơ có 1 giám đốc, 9 phó giám đốc, 29 đơn vị, 2 đồn công an trực thuộc và 103 công an xã, phường.

Theo đó, thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập, Công an TP.Cần Thơ, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Sóc Trăng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, khách quan trong việc sắp xếp bố trí cán bộ theo bộ máy tổ chức mới; hạn chế sự xáo trộn, ảnh hưởng đến công tác của cán bộ, chiến sĩ theo đúng chỉ đạo của Bộ Công an.

Đến nay, các bước chuẩn bị cho việc sáp nhập được thực hiện thận trọng, bài bản, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo kế hoạch đề ra đúng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và sẵn sàng đi vào hoạt động kể từ ngày 1.7.

Trước đó, thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an TP.Cần Thơ sau sáp nhập.