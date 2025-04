Cần Thơ nâng cao kỹ năng bảo vệ bí mật nhà nước cho công an cấp xã

Ngày 22.4, tại TP.Cần Thơ, 315 cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã tham dự lớp tập huấn về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.



Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ khẳng định, bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã không ngừng hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật và đề ra nhiều giải pháp quan trọng để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nề nếp, hiệu quả. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ cùng các đại biểu tham gia lớp tập huấn ẢNH: CÔNG AN TP.CẦN THƠ CUNG CẤP

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác bảo vệ bí mật nhà nước vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, tồn tại, đặc biệt là tại công an cấp xã sau khi thực hiện mô hình tổ chức mới.

Các vấn đề vướng mắc phát sinh chủ yếu như lãnh đạo và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác này chưa được tập huấn đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết; nhận thức của một số cán bộ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước còn chưa đầy đủ; việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ như soạn thảo, đề xuất độ mật, sao chụp, sắp xếp, phân loại và lưu trữ tài liệu mật chưa tuân thủ chặt chẽ quy định.

Cùng với đó là việc chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của an ninh mạng, an ninh thông tin, phòng chống tấn công mạng cũng như nguy cơ lộ, mất bí mật nhà nước trên môi trường mạng.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, phát biểu tại lớp tập huấn ẢNH: CÔNG AN TP.CẦN THƠ CUNG CẤP

Trước thực tế đó, Công an TP.Cần Thơ xác định việc nâng cao năng lực cho đội ngũ công an cấp xã là hết sức cần thiết.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, giúp nhận thức rõ bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

Đây cũng là một nội dung quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, là trách nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương.

Lớp tập huấn cũng là dịp quan trọng để kịp thời phổ biến, triển khai các văn bản, quy định mới nhất về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lực lượng Công an nhân dân.