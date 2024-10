Cà Mau tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày 27.10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.



Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước. Cụ thể, không soạn thảo, lưu giữ tài liệu chứa bí mật Nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị kết nối internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, ngoại trừ trường hợp lưu giữ theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Các cơ quan, đơn vị cần rà soát và kiến nghị sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực phụ trách để phù hợp với tình hình hiện tại. Đồng thời, tài liệu phải được kiểm soát chặt chẽ trước khi đăng tải lên trang thông tin điện tử và hệ thống iOffice để tránh việc đăng tải tài liệu bí mật Nhà nước hoặc tài liệu nội bộ lên mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị phân công người phụ trách công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, đồng thời chủ động tổ chức tự kiểm tra, rà soát, phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lộ, mất bí mật Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong điều tra, xử lý các vụ vi phạm (nếu có) và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin quốc gia.