Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Tại cuộc họp giao ban báo chí vào ngày 28.2, do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT và Hội Nhà báo tỉnh Bình Thuận phối hợp tổ chức, đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã cung cấp các thông tin liên quan đến việc kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn.

Theo đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, thời gian qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo đồng loạt kiểm tra, xử lý người vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

"Ở tất cả các huyện, thị xã , thành phố đều có tổ công tác của CSGT, phối hợp với các lực lượng khác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, kiểm tra cả ban ngày lẫn ban đêm, trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Nghiêm cấm tuyệt đối lực lượng công an can thiệp vào việc kiểm tra, xử lý nồng độ cồn", đại tá Liêm cho biết.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an Bình Thuận cung cấp thông tin cho báo chí tại buổi giao ban NHƯ Ý

Theo đó, thời gian qua, lực lượng công an xử lý hàng trăm trường hợp tài xế (cả xe mô tô và ô tô) vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe. Đáng chú ý, công an phát hiện hơn 30 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn là cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, trong đó có cả lực lượng công an và bộ đội vi phạm.

"Tất cả các trường hợp vi phạm đã được công an chuyển thông tin đến cơ quan, đơn vị người vi phạm để xử lý kiểm điểm theo quy định", đại tá Liêm thông tin.

Buổi giao ban báo chí tháng 2 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì NHƯ Ý

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, đối với những tài xế là cán bộ đã nghỉ hưu, công an chuyển thông tin đến nơi đảng viên đó đang sinh hoạt đảng để tổ chức kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm, xử lý phải báo cáo trở lại cho công an tỉnh để thống kê báo cáo lên Bộ Công an.

"Thời gian qua, công tác chỉ đạo, xử lý về người vi phạm nồng độ cồn tại Bình Thuận được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và chặt chẽ. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trong cộng đồng. Đặc biệt, thời gian gần đây, số liệu cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn tại Bình Thuận giảm rất sâu, đây là dấu hiệu rất tích cực", đại tá Liêm thông tin.



Hiện nay, riêng tại TP.Phan Thiết, tổ công tác của CSGT và CSTT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn cả buổi trưa, vào các các đường hẻm để kiểm tra, thay vì chỉ chốt tại một số vị trí cố định như trước đây. Do vậy, số lượng tài xế vi phạm nồng độ cồn đã giảm rõ rệt.