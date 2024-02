Lâm Đồng: Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu cấp dưới vi phạm nồng độ cồn

Ngày 25.2, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương yêu cầu chấn chỉnh và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm quy định nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

Công an TP.Đà Lạt đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông G.B

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc/thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, TP tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19.4.2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Trong đó, phải quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông". Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị mình vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu người đứng đầu phải xử lý nghiêm, không bỏ sót các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về nồng độ cồn khi nhận được thông báo của cơ quan chức năng theo đúng quy định và chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25.5.2023, của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Đặc biệt, trong quá trình xử lý, kỷ luật cần xem xét đến lỗi khai báo không trung thực của người vi phạm; định kỳ trước ngày 20 hằng tháng tổng hợp kết quả xử lý kỷ luật này gửi các tổ chức Đảng cấp trên trực tiếp quản lý và Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 25 hằng tháng).

Công an tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện lái xe vi phạm nồng độ cồn sẽ xử lý nghiêm G.B

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và các địa phương quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định "đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông" nhưng tình trạng vi phạm này vẫn còn xảy ra.

Theo thông tin PV Thanh Niên có được, ngày 19.2, Công an TP.Đà Lạt đã có văn bản gửi Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng để thông báo và đề nghị chỉ đạo kiểm điểm cá nhân vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân, tập thể có liên quan đến việc vi phạm nồng độ cồn của 1 phó chánh văn phòng UBND tỉnh này và trao đổi lại kết quả để Công an TP tập hợp báo cáo Bộ Công an và Công an tỉnh. Bởi, trước Tết Nguyên đán, vị phó chánh văn phòng này bị Công an TP.Đà Lạt phát hiện, lập biên bản vi phạm về hành vi điều khiển xe ô tô trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Sau khi vi phạm, vị này khai làm nghề nghiệp tự do, không có giấy phép lái xe, nhưng cơ quan công an đã xác định được nhân thân người này như trên.

Việc xử lý vi phạm không có vùng cấm G.B

Mới đây, ngày 21.2, Công an TP.Đà Lạt cũng gửi văn bản đến Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng để thông báo và đề nghị chỉ đạo kiểm điểm tương tự như trên vì 1 cán bộ, đảng viên của sở này vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe mô tô (ngày 4.2) mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25 mg/l khí thở. Khi vi phạm nồng độ cồn, vị cán bộ của sở này cũng khai làm nghề tự do, nhưng cơ quan công an cũng xác định được nhân thân cụ thể.