Vụ đánh ghen xôn xao ở Cần Thơ: Khởi tố 4 bị can

Ngày 11.4, tại buổi họp báo quý 1/2025 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức, đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, cho biết liên quan vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen xảy ra tại khu vực hồ Xáng Thổi (Q.Ninh Kiều), cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố gồm Hồ Ngọc Bích Tuyền (41 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh (36 tuổi) và 2 bị can khác. Về hành vi làm nhục người khác, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố.

Đại tá Vũ Thành Thức, Phó giám đốc Công an TP.Cần Thơ, thông tin về vụ nữ nhân viên ngân hàng bị đánh ghen, làm nhục ẢNH: THANH DUY

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 1.1, chị N.N.N (30 tuổi, nhân viên một ngân hàng có chi nhánh tại Cần Thơ) sau khi dự tiệc tất niên của cơ quan thì bắt xe taxi về nhà ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều.

Đến nơi, chị N. phát hiện bỏ quên chìa khóa nhà, chìa khóa ô tô ở cơ quan nên gọi điện thoại cho anh N.M.T (làm chung ngân hàng) nhờ lấy giúp. Khi anh T. mang chìa khóa đến cho N. thì được chị này tiếp tục nhờ đưa sang bờ hồ Xáng Thổi (đường Huỳnh Cương) lấy đồ đạc cá nhân.

Khi đến đường Huỳnh Cương, chị N. bước xuống từ ô tô của anh T. thì bị vợ anh T. là chị Hồ Ngọc Bích Tuyền nhìn thấy. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Tuyền lao vào đánh N. liên tiếp vào đầu, mắt gây thương tích; đồng thời xé áo, quần của nữ nhân viên ngân hàng. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, em gái của anh T., dùng mũ bảo hiểm đánh vào người N.

Hình ảnh chị N. bị hành hung được nhiều người quay clip đăng lên mạng xã hội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Nhận được tin báo, Công an Q.Ninh Kiều vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan trong vụ đánh ghen để xử lý.

Tại cơ quan công an, Tuyền thừa nhận không có bằng chứng chứng minh mối quan hệ bất chính giữa chồng mình và chị N. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị Tuyền phát hiện chồng đi chung với chị N. giữa khuya dẫn đến ghen tuông, tức giận, không làm chủ được hành vi của mình.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuyền cũng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật nhằm thu hút người xung quanh, đồng tình đứng về phía mình. Tuyền nhận thức được hành vi phạm pháp của mình và đồng ý bồi thường chi phí nằm viện, thuốc điều trị và các khoản chi phí khác theo yêu cầu của chị N.