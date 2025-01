Giám đốc Công an TP.Cần Thơ tặng quà tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Ngày 20.1, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, đã đến thăm và trao quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Q.Ô Môn.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ, tặng quà tết tại Q.Ô Môn ẢNH: CACT

Phát biểu tại buổi họp mặt, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận cho biết, năm 2024, dù còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, TP.Cần Thơ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Với việc phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, thời gian qua TP.Cần Thơ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo. Đáng chú ý, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thành phố đã nâng mức hỗ trợ, huy động các nguồn lực xã hội để đảm bảo mọi người dân đều có điều kiện vui xuân, đón tết.

Đoàn đã trao 100 phần quà cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách tiêu biểu ẢNH: CACT

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận và đoàn công tác đã trao 100 phần quà gồm 80 phần quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu và 20 phần quà cho gia đình hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Q.Ô Môn.

Sau chương trình, Giám đốc Công an TP.Cần Thơ đã đi thăm, chúc tết và trao quà cho một số cán bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo T.Ư đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ đất nước.