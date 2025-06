2 Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được điều động về Bộ Công an

Theo đó, đại tá Ngô Xuân Phú, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được điều động đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an.

Phát biểu tại lễ thông báo quyết định, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã biểu dương đại tá Nguyễn Thanh Điệp và đại tá Ngô Xuân Phú đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Dương bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương (từ phải qua trái) gồm: đại tái Bùi Thanh Trực; đại tá Nguyễn Thanh Điệp, thiếu tướng Tạ Văn Đẹp; đại tá Ngô Xuân Phú và thượng tá Phan Huy Văn ẢNH: Đ.X

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị vững vàng, dù ở cương vị công tác nào đại tá Nguyễn Thanh Điệp, đại tá Ngô Xuân Phú cũng sẽ phát huy tốt năng lực, chuyên môn, tiếp tục có nhiều thành tích, chiến công, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Như vậy, sau khi điều động 2 phó giám đốc, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương còn lại thiếu tướng Tạ Văn Đẹp (giám đốc), đại tá Bùi Thanh Trực (phó giám đốc), thượng tá Phan Huy Văn (phó giám đốc), trước khi sáp nhập với Công an TP.HCM.