Công an tỉnh Bình Dương bổ nhiệm trưởng, phó phòng cảnh sát hình sự

Ngày 3.4, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) cho thượng tá Trần Minh Nhựt, Phó trưởng phòng giữ chức vụ Trưởng phòng thay cho thượng tá Lâm Hồng Vũ được điều động làm Trưởng công an H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Thượng tá Trần Minh Nhựt từng công tác tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (hiện là Đội CSHS) Công an TP.Dĩ An nhiều năm liền. Thượng tá Trần Minh Nhựt có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ở địa bàn giáp ranh Bình Dương, TP.HCM, Đồng Nai.

Từ phải qua: Đại úy Trần Văn Thông, đại tá Trần Văn Chính và thượng tá Trần Minh Nhựt Đ.T

Đại úy Trần Văn Thông, Trưởng công an P.Thuận Giao (TP.Thuận An, Bình Dương) được điều động, bổ nhiệm làm Phó phòng CSHS Công an tỉnh Bình Dương.

Đại úy Trần Văn Thông từng công tác tại Đội CSHS Công an TP.Thuận An, có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác. Năm 2020, đại úy Trần Văn Thông được tuyên dương toàn quốc là 1 trong 75 gương điển hình cả nước "Vì an ninh Tổ quốc" (giai đoạn 2015 - 2020), Thanh Niên có bài viết "Khi lính hình sự cầm quân".

Tại buổi trao quyết định, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu các cán bộ mới được bổ nhiệm, điều động ở cương vị công tác mới phải tiếp tục nỗ lực, không ngừng phấn đấu, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.