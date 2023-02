Ngày 4.2, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Hồng Ngọc Vinh (23 tuổi), Nguyễn Quốc Hùng (tự Bake, 18 tuổi), Lưu Tấn Lộc (21 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Từ trái sang phải: Lộc, Vinh và Hùng CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, trước Tết Nguyên đán 2023, Q.Tân Phú liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản với các thủ đoạn tinh vi, manh động. Các nghi phạm sử dụng xe mang biển số giả, chạy tốc độ cao gây án ở những nơi đông người, đồng thời tránh né các camera an ninh trên đường, gây khó khăn cho việc truy bắt.

Qua điều tra, Công an Q.Tân Phú phát hiện nhóm 3 người, chuyên cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Phú và quận lân cận, do Vinh cầm đầu. Vinh sử dụng xe máy độ phân khối lớn, dán decal biển số giả, rảo qua nhiều tuyến đường tìm kiếm con mồi cướp giật tài sản. Hùng và Lộc đi hai xe máy khác có nhiệm vụ cản địa hỗ trợ cho Vinh khi bị nạn nhân, người dân truy đuổi...

Nhóm này hoạt động vào những lúc đông người, tài sản thường nhắm đến là túi xách, điện thoại... Trước và sau khi gây án, Vinh và nhóm mình thay đổi quần áo, tháo decal biển số, di chuyển trong hẻm nhỏ để tránh bị camera ghi hình.

Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 31.1, Công an Q.Tân Phú đã bắt Vinh và hai đồng bọn.

Tại cơ quan công an, cả ba khai nhận, khoảng tháng 10.2022, do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Đến khi bị bắt, 3 tên này thực hiện trót lọt ít nhất 7 vụ cướp giật tài sản ở địa bàn quận: Tân Phú, Bình Tân. Hiện Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.