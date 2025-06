Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long sau sáp nhập

Chiều 28.6, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố và triển khai quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức, cán bộ Công an tỉnh, thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Hội nghị trực tuyến đến tất cả điểm cầu công an tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại buổi lễ, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bố trí 23 Giám đốc công an tỉnh mới. Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới) khi sáp nhập 3 Công an tỉnh Trà Vinh, Bến Tre và Vĩnh Long. Đại tá Nguyễn Thanh Hải (52 tuổi, quê H.Tân Hồng, Đồng Tháp) có trình độ chuyên môn là tiến sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long (mới) từ 1.7 ảnh: nam long

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho 34 Giám đốc Công an cấp tỉnh, gồm 23 Giám đốc công an cấp tỉnh sau sáp nhập và 11 Giám đốc Công an cấp tỉnh giữ nguyên. Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để bộ máy mới vận hành hiệu quả, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh phân công, phân cấp các mặt công tác, thực hiện sắp xếp, bố trí và các chế độ, chính sách đối với cán bộ theo đúng quy định; kiện toàn các tổ chức Đảng tương ứng với mô hình tổ chức mới; đảm bảo mọi điều kiện để triển khai tổ chức bộ máy Công an địa phương theo đơn vị hành chính mới, hoạt động thông suốt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.