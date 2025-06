Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình từ 1.7

Chiều 28.6, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định về sắp xếp tổ chức công an cấp tỉnh, công an cấp xã sau hợp nhất. Lễ công bố được tổ chức bằng hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ hội trường lớn Bộ Công an đến điểm cầu tại công an cấp tỉnh, công an cấp xã trong toàn quốc.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, nhận quyết định làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (mới) ẢNH: CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, được điều động, bố trí giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình (mới).

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh (48 tuổi, quê quán H.Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa); trình độ tiến sĩ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thạc sĩ Học viện An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị, điều tra viên cao cấp.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình có 28 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Trong đó, có 27 năm công tác liên tục tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 3.2022, đại tá Mạnh được bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Từ ngày 1.4.2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Theo Công an tỉnh Nam Định, từ khi là học viên đến khi trở thành người đứng đầu Công an tỉnh Nam Định, đại tá Mạnh đều tạo nên dấu ấn, có tầm nhìn chiến lược.

Được Bộ trưởng Bộ Công an giao trọng trách tại Công an tỉnh Ninh Bình từ ngày 1.7, thời gian tới, đại tá Nguyễn Hữu Mạnh quyết tâm cùng tập thể Công an tỉnh Ninh Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh, trật tự địa bàn; góp phần vào sự tích hợp, bổ trợ và lan tỏa các tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; tạo thành một động lực phát triển mới mạnh mẽ và bền vững của tỉnh Ninh Bình sau hợp nhất.