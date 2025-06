Nữ đại tá Công an tỉnh Nam Định làm Phó chánh thanh tra Bộ Công an

Thanh tra Bộ Công an ngày 26.6 tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động đại tá Phan Thị Loan, Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó chánh thanh tra Bộ Công an.

Đại tá Phan Thị Loan nhận quyết định làm Phó chánh thanh tra Bộ Công an ẢNH: CÔNG AN TỈNH NAM ĐỊNH

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Chánh thanh tra Bộ Công an, tin tưởng đại tá Phan Thị Loan sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo qua các lĩnh vực khác nhau tại Công an tỉnh Nam Định; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an xây dựng đơn vị vững mạnh.

Cạnh đó, nắm vững lĩnh vực phụ trách của Thanh tra Bộ, cùng tập thể lãnh đạo tham mưu giúp Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và tiếp công dân của Bộ Công an.

Thống nhất quản lý nhà nước về thanh tra trong lực lượng Công an nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc Thanh tra Chính phủ để thực hiện kế hoạch công tác thanh tra theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra của lực lượng Công an nhân dân nói riêng và ngành thanh tra nói chung.

Đại tá Phan Thị Loan (49 tuổi, quê quán xã Bình Hòa, H.Giao Thủy, tỉnh Nam Định) có 29 năm công tác liên tục trong lực lượng Công an tỉnh Nam Định, trong đó có 20 năm làm chỉ huy, lãnh đạo với các chức vụ từng đảm nhiệm: cán bộ, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Nam Định.

Từ ngày 31.7.2020, đại tá Phan Thị Loan được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Nam Định phụ trách lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự gồm: cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; giao thông; phòng cháy, chữa cháy; cảnh sát cơ động… Sau đó, đại tá Loan được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh Nam Định.