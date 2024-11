Điều động và bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Bùi Thanh Trực, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh Bình Dương) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Tặng hoa chúc mừng 2 phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương vừa được bổ nhiệm ẢNH: CABD

Quyết định điều động, bổ nhiệm thượng tá Phan Huy Văn, Trưởng phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã trao quyết định nghỉ hưu cho đại tá Phạm Quốc Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh nghỉ hưu theo chế độ.

Thượng tá Phan Huy Văn (bìa trái) và thượng tá Bùi Thanh Trực (bìa phải) nhận quyết định bổ nhiệm. ẢNH:CABD

Sau khi các quyết định bổ nhiệm và quyết định nghỉ hưu được công bố, hiện nay, Công an tỉnh Bình Dương có 6 phó giám đốc, gồm: đại tá Nguyễn Văn Dựt; đại tá Trần Văn Chính; đại tá Nguyễn Thanh Điệp; đại tá Ngô Xuân Phú; thượng tá Bùi Thanh Trực và thượng tá Phan Huy Văn.