Công an Bình Dương bổ nhiệm thượng tá Đàm Bảo Quân làm Trưởng công an TP.Dĩ An

Trước đó, thừa ủy quyền của giám đốc Công an Bình Dương, ngày 20.2, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an Bình Dương, đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng công an TP.Dĩ An cho thượng tá Đàm Bảo Quân thay cho thượng tá Võ Văn Hồng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP.Dĩ An.

Thượng tá Đàm Bảo Quân (49 tuổi, quê quán tỉnh Cao Bằng) là người có nhiều năm kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm ở TP.Dĩ An - địa bàn giáp ranh với TP.HCM, Đồng Nai và có nhiều thành tích trong công tác. Trước khi được bổ nhiệm, thượng tá Đàm Bảo Quân là Phó trưởng Công an TP.Dĩ An.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương trao quyết định bổ nhiệm Trưởng công an TP.Dĩ An Đ.T

Trước đó vào đầu tháng 2.2023, Công an Bình Dương cũng đã điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt trong ngành như: Điều động thượng tá Nguyễn Minh Châu, Trưởng công an H.Dầu Tiếng giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Bình Dương; thượng tá Huỳnh Văn Thành, Trưởng công an H.Bến Cát giữ chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH; trung tá Võ Hồng Bào, Trưởng công an H.Bàu Bàng giữ chức vụ Trưởng công an H.Bến Cát; thượng tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự giữ chức vụ Trưởng công an H.Bàu Bàng…