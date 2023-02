Bình Dương: Bắt nhanh nghi phạm hiếp dâm, cướp tài sản trong KCN Sóng Thần 2

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó công an TP.Dĩ An cho biết trước đó đơn vị này nhận được tin tố giác tội phạm của một phụ nữ trình báo bị hiếp dâm và cướp tài sản gồm điện thoại di động, nhẫn vàng và ví tiền bên trong có gần 2 triệu đồng ở KCN Sóng Thần 2 (TP.Dĩ An).

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Dĩ An đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp khẩn trương truy bắt kẻ gây án.

Từ những thông tin ban đầu, Công an TP.Dĩ An đã tập trung xác minh, khoanh vùng được nghi phạm là người chạy xe ôm công nghệ.

Khuya 16.2, các trinh sát của Công an TP.Dĩ An xác định được nghi phạm di chuyển trên QL13, hướng từ TP.Dĩ An về địa bàn TP.Thuận An (Bình Dương).

Nghi phạm Nguyễn Tấn Kỵ bị bắt giữ trên QL13 CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau đó, thượng tá Đàm Bảo Quân đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT Công an TP.Dĩ An đón lõng và bất ngờ áp sát, khống chế, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Tấn Kỵ ngay trên QL13.

Trong lời khai ban đầu, Nguyễn Tấn Kỵ thừa nhận đã thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của người phụ nữ trong KCN Sóng Thần 2.

Vụ hiếp dâm, cướp tài sản trong KCN Sóng Thần 2 đang được Công an TP.Dĩ An điều tra, làm rõ.