Quảng Ninh: Bắt nghi phạm giết người, cướp tài sản trốn truy nã suốt 41 năm

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an xã Phú Tân (H.Định Quán, Đồng Nai), bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Hùng sau 41 năm lẩn trốn.

Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan công an sau 41 năm trốn truy nã NK

Nguyễn Văn Hùng (64 tuổi), trước khi bỏ trốn ngụ tại tổ 16, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Hùng bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã vào ngày 12.7.1982 về tội giết người, cướp tài sản.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đêm 3.7.1982, Nguyễn Văn Hùng cùng Trần Đình Hùng (63 tuổi) và Lâm Gia Vinh (66 tuổi, đều trú tại TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đã giết người, cướp tài sản của bà P.T.V (trú tại P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long).

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt.

Nguyễn Văn Hùng NK

Suốt 41 năm qua, Hùng đã bỏ trốn vào miền Nam. Đầu năm 2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Nguyễn Văn Hùng đã đổi tên là Trần Trung Dũng và đang trốn tại xã Phú Tân.

Ngay sau đó, một tổ trinh sát của Phòng Cánh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng.

Tổ trinh sát đã dẫn giải Nguyễn Văn Hùng về Công an tỉnh Quảng Ninh và bàn giao đối tượng cho CQĐT để phục hồi điều tra theo quy định của pháp luật.