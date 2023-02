Quảng Bình: Bắt giữ bị can trộm cắp tài sản trốn truy nã

Ngày 15.2, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Công an TX.Ba Đồn vừa phối hợp Công an xã Bà Điểm (H.Hóc Môn, TP.HCM) bắt giữ một bị can trộm cắp tài sản, bỏ trốn vào TP.HCM.

Phạm Thành Công (giữa) được lực lượng chức năng áp giải về địa phương CÔNG AN TỈNH QUẢNG BÌNH

Trước đó, ngày 2.10.2022, Công an TX.Ba Đồn nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Mỹ T. (P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn) về việc bị mất trộm 1 máy tính xách tay trị giá khoảng 10 triệu đồng. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Phạm Thành Công (23 tuổi, P.Quảng Phong, TX.Ba Đồn).

Ngày 17.11.2022, Công an TX.Ba Đồn ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thành Công để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 19.11.2022, Công an TX.Ba Đồn đã ra quyết định truy nã số 4 đối với Phạm Thành Công.

Đến ngày 13.2.2023, Công an TX.Ba Đồn xác định Công đang trốn tại xã Bà Điểm (H.Hóc Môn, TP.HCM) nên phối hợp Công an xã Bà Điểm tổ chức bắt giữ Công.

Công có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một lần trốn truy nã. Sau khi bị bắt giữ và xử lý, Công tiếp tục gây ra vụ trộm cắp máy tính xách tay nói trên và bỏ trốn vào TP.HCM.

Phạm Thành Công đã được lực lượng chức năng áp giải về địa phương, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.