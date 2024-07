Bình Dương: Thêm 3 người bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Cụ thể, Cục Thuế Bình Dương đã đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Wu Tuan Ching (quốc tịch Đài Loan, là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Fasm World Việt Nam, KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương) chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Cơ quan chức năng cũng chưa có thông tin về nơi cư trú hiện tại của ông Wu Tuan Ching. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Wu Tuan Ching đến năm 2027.

Thông báo của Cục Thuế Bình Dương CHỤP MÀN HÌNH

Cục Thuế Bình Dương cũng đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với Young Kyu Kwon (quốc tịch Hàn Quốc, chưa xác định giới tính) là đại diện pháp luật Công ty TNHH Fresh & Better International Inc (KCN VSIP 2A, H.Bắc Tân Uyên, Bình Dương) do doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh đến năm 2027.

Ngoài ra, Cục Thuế Bình Dương còn đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Mai Hân (ngụ Hậu Giang, là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH DTEC - VINAPEC, P.Thới Hòa, TP.Bến Cát, Bình Dương). Thời gian bị tạm hoãn xuất cảnh cho đến khi Công ty TNHH DTEC – VINAPEC hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.