Công an Cà Mau cảnh báo lừa đảo làm 'căn cước trực tuyến' cho trẻ em

Ngày 30.4, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, một phụ nữ tạm trú ở TT.Sông Đốc (H.Trần Văn Thời, Cà Mau) vừa bị lừa hơn 2 triệu đồng sau khi thực hiện theo hướng dẫn làm "căn cước trực tuyến" cho con trai 10 tuổi.

Theo đó, chị P.K.N nhận cuộc điện thoại của một người tự xưng là Công an H.Kim Sơn (Ninh Bình, nơi chị N. đang có hộ khẩu thường trú), yêu cầu chị đưa con về làm căn cước và dọa sẽ bị xử phạt nếu không thực hiện.

Do đang tạm trú tại Cà Mau và không thể về quê, chị N. được người này hướng dẫn kết bạn Zalo, nhấn vào đường link lạ và làm theo chỉ dẫn. Ngay sau đó, điện thoại của chị N. bị chiếm quyền điều khiển, tài khoản ngân hàng bị rút sạch.

Công an Cà Mau cho biết, theo quy định, trẻ từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi muốn làm căn cước phải đến trực tiếp cơ quan công an để thu nhận dữ liệu sinh trắc học; chỉ có trẻ dưới 6 tuổi mới được đăng ký trực tuyến qua Cổng dịch vụ công.

Công an Cà Mau khuyến cáo người dân không truy cập vào các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ người lạ, kể cả người đó xưng là cán bộ công an. Khi cần xác minh thông tin về thủ tục hành chính, hãy liên hệ trực tiếp công an địa phương hoặc trình báo ngay nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.