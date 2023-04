Công an Quảng Trị điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Ngày 1.4, Công an Quảng Trị cho biết vừa tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng công an H.Triệu Phong được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng An ninh nội địa; thượng tá Nguyễn Năng Điền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị.

Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị (áo xanh) trao các quyết định cho thượng tá Hoàng Văn Trung (bìa trái), thượng tá Nguyễn Năng Điền (bìa phải), đại tá Nguyễn Ngọc Minh (thứ 2 từ phải qua)

THANH LỘC

Thượng tá Hoàng Văn Trung, Trưởng công an H.Đakrông được điều động giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT; thượng tá Phan Việt Hải, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH được điều động giữ chức vụ Phó phòng CSGT; thượng tá Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT được điều động giữ chức vụ Phó phòng PCCC và CNCH.

Thượng tá Lê Thị Nhung, Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT được điều động giữ chức vụ Phó chánh thanh tra; trung tá Phan Trung Thành, Phó chánh thanh tra được điều động giữ chức vụ Phó chánh văn phòng Cơ quan CSĐT.

Tại buổi lễ, đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết lãnh đạo công an tỉnh đề nghị các cán bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực để cùng tập thể các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thượng tá Hoàng Văn Trung, tân Trưởng phòng CSGT bày tỏ, được giao nhiệm vụ mới, bản thân sẽ không ngừng phấn đấu, học tập, tu dưỡng rèn luyện để cùng với tập thể ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.