TP.Đà Nẵng quy hoạch 3 tuyến giao thông ngầm lớn

Ngày 14.8, UBND TP.Đà Nẵng đã công bố đồ án quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, định hướng phát triển giao thông ngầm đề xuất quy hoạch một số tuyến quan trọng, như: tuyến hầm qua sân bay, hầm qua sông Hàn, qua ga đường sắt mới…

Cụ thể, hầm qua sân bay là tuyến giao thông kết nối phía đông và phía tây sân bay nhằm giảm tải cho các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. Tuyến đường bộ bắt đầu đi ngầm từ sau nút giao Trường Chinh - Đinh Thị Vân - qua sân bay - Duy Tân. Sau khi qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường bộ bắt đầu đi nổi.

Tuyến hầm đường bộ có chiều dài khoảng 2,1 km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT1).

Trong khi đó, hầm qua sông Hàn kết nối đường Đống Đa và đường Vân Đồn, chiều dài khoảng 0,83 km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT2).

Hầm qua ga đường sắt mới nằm trên đường nối ga đường sắt và đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến đi ngầm qua ga đường sắt mới, đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường bộ cao tốc. Chiều dài tuyến đi ngầm khoảng 0,8 km. Quy mô hầm tương ứng với tuyến mặt đất và tuyến giao thông công cộng LRT3.

Quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị TP.Đà Nẵng sẽ có đường hầm xuyên qua sân bay Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo đồ án quy hoạch, các tuyến vận tải công cộng cũng sẽ định hướng phát triển giao thông ngầm. Trong đó, tuyến MRT 1 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Vành đai 2 (Vành đai tây 2) - Đinh Liệt, đi ngầm qua sân bay, tiếp tục đi ngầm theo hướng đường bao phía đông sân bay - Công viên 29 Tháng 3 - đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 6,1 km.

Tuyến MRT 2 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Ngô Quyền - Trần Thánh Tông, ngầm qua sông Hàn, đường Đống Đa đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 4,3 km.

Tuyến LRT 6 đi ngầm đoạn trước tượng đài 2 Tháng 9, chiều dài ngầm khoảng 1,3 km.

Bố trí các ga ngầm dọc theo tuyến MRT và LRT ngầm. Trong đó, đặc biệt tại các điểm đầu mối giao thông lớn cần bố trí ga ngầm kết hợp điểm trung chuyển và phát triển thương mại dịch vụ (ngầm và nổi) như phía đông và tây Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, vị trí ga đường sắt cũ....

Theo UBND TP.Đà Nẵng, quy hoạch nhiều tuyến giao thông ngầm khu vực trung tâm nhằm tiết kiệm quỹ đất, tạo thành một không gian ngầm hoàn chỉnh, đa năng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất...