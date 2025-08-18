Phó chủ tịch Quốc hội kiểm tra tiến độ hai cao tốc trọng điểm tại Khánh Hòa

Sáng 18.8, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra tiến độ hai dự án đường bộ cao tốc quan trọng trên địa bàn Khánh Hòa.

Hai cao tốc đạt tiến độ khả quan

Dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột với chiều dài 31,5 km, tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng đang đạt được những kết quả khả quan. Tổng sản lượng thi công đạt 2.037 tỉ đồng, tương đương 56,28% giá trị hợp đồng xây lắp. Đáng chú ý, 20 km đầu tuyến kết nối QL1 đến QL26 nằm trong 3.000 km đường bộ cao tốc hoàn thành vào cuối năm 2025 theo kế hoạch của Chính phủ đang được Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải tích cực bổ sung nhân lực, vật lực để bảo đảm hoàn thành trước 19.12.2025.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ hai dự án cao tốc trọng điểm tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Tương tự, dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang với tổng vốn đầu tư 11.808 tỉ đồng cũng đang trong giai đoạn nước rút. Ban Quản lý Dự án 7 (Bộ Xây dựng) đã đưa vào khai thác 70,35 km cuối tuyến từ ngày 19.4, còn 13 km đoạn đầu tuyến đang được các nhà thầu tăng ca, kíp phấn đấu hoàn thành trước 27.8.

Tại buổi kiểm tra, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị thi công cần tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến mặt bằng, chuyển đổi mục đích đất rừng để đẩy nhanh tiến độ theo đúng chỉ đạo của T.Ư. Đặc biệt phải hoàn thành 20 km đầu tuyến Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tháo gỡ vướng mắc để phát triển

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do Phó chủ nhiệm Nguyễn Minh Sơn làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đến dự và chỉ đạo buổi làm việc.

Buổi làm việc về tình hình thực hiện các nghị quyết của Quốc hội và phát triển kinh tế - xã hội tại Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam báo cáo về những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án. Ông Nam cho biết trong tháng 7, tỷ lệ giải ngân đầu tư công của tỉnh đã tăng lên hơn 42%, tuy nhiên việc thực hiện các dự án vẫn còn gặp khó khăn do một số vấn đề về cơ chế.

"Việc sáp nhập Trung tâm Phát triển Quỹ đất về cấp tỉnh thay vì cấp huyện như trước đây đã làm giảm hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư. Sự phối hợp giữa Trung tâm cấp tỉnh và UBND các xã chưa đồng bộ, dẫn đến chậm trễ trong tiến độ", ông Nam phân tích.

Đối với các dự án trọng điểm, đặc biệt là được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thời gian chỉ định nhà đầu tư chiến lược còn kéo dài, từ tháng 6.2022 đến tháng 8.2025 mới hoàn thành. Tương tự, việc đo đạc, kiểm đếm đất đai trước khi thu hồi cũng gặp nhiều trở ngại về mặt tài chính và quy trình.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Kết luận tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông đề nghị thời gian tới, Khánh Hòa cần rà soát lại tình hình thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, tận dụng tối đa cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các thành viên trong đoàn công tác quan tâm, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ; đồng thời phối hợp với tỉnh kịp thời tham mưu, đề xuất Quốc hội chỉnh sửa hoặc ban hành mới những cơ chế, chính sách để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.