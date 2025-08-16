CSGT Khánh Hòa 'kỷ cương nhưng gần gũi'

Ngày 16.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai đồng bộ các hoạt động từ tuyên truyền, giáo dục đến thực thi pháp luật, thể hiện tinh thần "vì nhân dân phục vụ".

CSGT hoạt động đa dạng, gần dân

Trong tháng 8, Phòng CSGT đã phối hợp với chùa Bửu Liên (thôn Mỹ Tường, xã Vĩnh Hải – H.Ninh Hải, Ninh Thuận cũ) và chùa Từ Vân (P.Cam Ranh – P.Cam Linh, TP.Cam Ranh cũ) tuyên truyền pháp luật giao thông cho hơn 400 tăng ni, phật tử và thanh thiếu niên tham gia khóa tu mùa hè. Cán bộ đã giới thiệu về luật Giao thông đường bộ, vai trò của người tham gia giao thông trong việc xây dựng văn hóa giao thông, đặc biệt hướng dẫn kỹ năng nhận biết biển báo, tín hiệu đèn giao thông.

Phòng CSGT tuyên truyền pháp luật giao thông cho tăng ni, phật tử và thanh thiếu niên tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Từ Vân, P.Cam Ranh (Khánh Hòa) ẢNH: B.L

Đồng thời, lực lượng còn tổ chức tuyên truyền cho gần 100 đoàn viên, thanh thiếu niên tại xã Suối Dầu (H.Cam Lâm cũ). Cán bộ phân tích tình hình tai nạn giao thông hiện nay, các lỗi vi phạm thường gặp ở thanh thiếu niên và hậu quả nghiêm trọng, tuân thủ quy định về độ tuổi lái xe.

Bên cạnh tuyên truyền, lực lượng còn gây ấn tượng qua những hành động nhân văn. Sáng 7.8, trung tá Ngô Tùng Giang đã kịp thời bảo vệ bà Võ Thị Đoan Trang (P.Nam Nha Trang – P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ) khi bà bị va chạm giao thông và có nguy cơ bị hành hung trên đường Trần Phú. Sau sự việc, bà Trang đã gửi thư đến thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an tỉnh, đặc biệt là Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang và cá nhân trung tá Ngô Tùng Giang. Trong thư, bà viết: "Sự xuất hiện của CSGT cho tôi cảm giác an toàn, như được che chở… Thấy màu áo công an như là thấy bình yên đã về".

Thư cảm ơn viết tay của bà Võ Thị Đoan Trang (P.Nam Nha Trang) gửi đến thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: BÁ DUY

Chia sẻ với PV Thanh Niên, trung tá Lê Đức Thuận, Đội phó Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang, khẳng định những lời cảm ơn chân thành từ người dân là nguồn động lực lớn để các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là trong thời gian cao điểm chuẩn bị kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Ngoài ra, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đoàn Thanh niên đối với những mảnh đời còn khó khăn trong cuộc sống, Đội CSGT đường bộ số 1/27 phối hợp với Công an xã Lâm Sơn trao tặng nhà tình thương trị giá 80 triệu đồng cho gia đình ông Pi Năng Hưng (thôn Tầm Ngân 1, xã Lâm Sơn – H.Ninh Sơn, Ninh Thuận cũ), một hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Căn nhà không chỉ giúp gia đình ổn định chỗ ở, mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để vươn lên thoát nghèo.

Đội CSGT đường bộ số 1/27 trao tặng nhà tình thương cho gia đình ông Pi Năng Hưng

ẢNH: V.K

Kiên quyết với vi phạm giao thông

Trong những ngày này, lực lượng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa hiện đang triển khai đợt cao điểm, tăng cường tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, từ 1-9.8, trong đợt cao điểm tăng cường kiểm soát, lực lượng CSGT đã huy động 2.775 lượt cán bộ, chiến sĩ thực hiện 950 ca tuần tra. Với tinh thần không khoan nhượng, lực lượng đã kiên quyết xử lý 2.996 trường hợp vi phạm, thu phạt hơn 4 tỉ đồng.

Cụ thể, vi phạm nồng độ cồn 272 trường hợp, vượt tốc độ 565 trường hợp; chuyển làn, chuyển hướng sai quy định 515 trường hợp; dừng, đỗ không đúng quy định 271 trường hợp; quá tải 7 trường hợp; 11 học sinh vi phạm liên quan đến việc sử dụng phương tiện không đúng quy định độ tuổi...

CSGT Khánh Hòa kiểm tra nồng độ cồn trên đường Trần Phú, P.Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

Trung tá Lê Đức Thuận cho biết: "Tuy lực lượng mỏng, chỉ chưa đến 20 cán bộ, chiến sĩ, nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp siết chặt kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm".

Việc tăng cường kiểm soát được đánh giá cần thiết trong bối cảnh chuẩn bị các sự kiện lớn như kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, Quốc khánh 2.9...

Từ việc tích cực tuyên truyền đến các hoạt động nhân văn và kiên quyết xử lý vi phạm, lực lượng CSGT Khánh Hòa đang thực hiện thành công mục tiêu "kỷ cương, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", góp phần xây dựng hình ảnh công an nhân dân gần gũi với dân.