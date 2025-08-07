Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khánh Hòa: CSGT bị người nước ngoài tấn công

Bá Duy
07/08/2025 20:08 GMT+7

Một người đàn ông mang quốc tịch Nga đã tấn công cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý va chạm giao thông tại P.Nha Trang (Khánh Hòa).

Tối 7.8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ việc một cán bộ thuộc tổ CSGT địa bàn Nha Trang bị người đàn ông mang quốc tịch Nga tấn công khi đang làm nhiệm vụ, khiến cán bộ này bị thương vùng miệng. Phòng CSGT cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin, sáng cùng ngày, tổ công tác của tổ CSGT địa bàn Nha Trang được điều động đến hiện trường để xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra tại khu vực đường Trần Phú giao với đường Tuệ Tĩnh thuộc P.Nha Trang (P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang cũ).

Tại hiện trường, một cán bộ trong tổ công tác đã tiến hành hòa giải vụ va chạm giữa xe máy do một người đàn ông quốc tịch Nga điều khiển với một phương tiện khác. Trong quá trình lực lượng chức năng đang làm việc, người đàn ông Nga này yêu cầu được nhận lại xe máy để rời khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, khi yêu cầu không được đáp ứng, người này bất ngờ dùng tay đấm thẳng vào miệng một cán bộ CSGT, khiến cán bộ này bị thương và chảy máu ở phần mặt.

Người nước ngoài đấm CSGT khi đang xử lý va chạm giao thông- Ảnh 2.

Cán bộ CSGT bị thương và chảy máu ở phần mặt

ẢNH: D.X

Ngay lập tức, tổ công tác cùng công an địa phương đã nhanh chóng khống chế và đưa người đàn ông quốc tịch Nga về trụ sở công an để làm việc.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vi phạm giao thông, xin không tạm giữ xe máy nhưng không được, Nguyễn Vũ Duy Anh đã đánh CSGT. Tòa án phạt Anh 15 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

