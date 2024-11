Đánh CSGT, lĩnh án 15 tháng tù

Ngày 8.11, TAND H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Vũ Duy Anh (32 tuổi, ở TT.Sông Vệ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về tội chống người thi hành công vụ và tuyên phạt 15 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Vũ Duy Anh ẢNH: CÔNG AN H.NGHĨA HÀNH

Trước đó, chiều 13.10, tổ công tác thuộc Đội CSGT trật tự, Công an H.Nghĩa Hành tuần tra giao thông tại tuyến đường ĐT.628 thuộc thôn Long Bàn Bắc, xã Hành Minh, phát hiện Trần Huỳnh Quốc Huy (18 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi) chạy xe máy BS 16N4 - 5571 chở Nguyễn Vũ Duy Anh không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, phát hiện Huy không có giấy phép lái xe và điều khiển xe không có giấy đăng ký. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính về các lỗi nêu trên và lập biên bản tạm giữ xe máy.

Lúc này, Nguyễn Vũ Duy Anh nói xe máy là của mình, xin không tạm giữ nhưng không được tổ công tác đồng ý. Khi lực lượng chức năng đưa xe máy về trụ sở Công an H.Nghĩa Hành để xử lý, Anh tiếp tục xin tổ công tác không tạm giữ xe. Khi không được đồng ý, Anh đã đánh CSGT. Trong đó, một CSGT bị đánh 2 cái vào mặt, một CSGT bị đánh dập môi.

Tổ công tác cùng người dân khống chế Anh và báo cho Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hành đến làm việc, lập biên bản. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Nghĩa Hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Vũ Duy Anh về tội chống người thi hành công vụ.