Bình Dương: Khởi tố bị can vi phạm nồng độ cồn còn đánh CSGT

Ngày 8.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thuận An (Bình Dương) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quyết Thắng (29 tuổi, ngụ TP.HCM), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, liên quan đến vụ việc vi phạm nồng độ cồn còn đánh CSGT.

Bị can Vũ Quyết Thắng thời điểm bị công an bắt giữ ẢNH: CTV

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 5.11, Tổ tuần tra đặc biệt 171 (gồm CSGT, hình sự, CSCĐ,… thuộc Công an tỉnh Bình Dương) thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên quốc lộ 13 đoạn qua TP.Thuận An.

Khi tổ tuần tra đi đến khu vực P.Bình Hòa (TP.Thuận An) thì phát hiện Vũ Quyết Thắng chạy xe máy trên đường có biểu hiệu say xỉn, nên đã dừng phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn.

Sau khi kiểm tra, Vũ Quyết Thắng có nồng độ cồn 0,837mg/l khí thở, nên tổ tuần tra lập biên bản xử lý vi phạm và kiểm tra hành chính.

Trong lúc một cán bộ CSGT đang kiểm tra xe máy thì bất ngờ bị Thắng đánh vào mặt làm người này ngã xuống đường.

Ngay sau đó, Vũ Quyết Thắng đã bị lực lượng tổ tuần tra khống chế, bàn giao cho Công an P.Bình Hòa xử lý theo quy định. Đến nay, Công an TP.Thuận An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Thắng để điều làm rõ.