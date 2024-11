Bình Dương: Tạm giữ người vi phạm nồng độ cồn, đánh CSGT

Ngày 6.11, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự V.Q.T (29 tuổi, ở TP.HCM), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cụ thể, V.Q.T vi phạm nồng độ cồn, sau đó đánh CSGT.

Trước đó, tối 5.11, Tổ công tác đặc biệt 171 của Công an tỉnh Bình Dương (gồm lực lượng CSGT, hình sự, ma túy, CSCĐ…) tuần tra trên quốc lộ 13, thuộc địa bàn TP.Thuận An. Khi đến gần khu vực cầu Ông Bố (P.Bình Hòa, TP.Thuận An), Tổ công tác phát hiện ô tô do V.Q.T điều khiển có dấu hiệu vi phạm giao thông nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả đo nồng độ cồn đối với V.Q.T vượt mức 0,4 mg/lít khí thở, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính, đồng thời yêu cầu V.Q.T mở cốp ô tô để kiểm tra.

Tuy nhiên, V.Q.T không chấp hành còn đánh vào mặt một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Ngay sau đó, V.Q.T bị lực lượng công an khống chế, bàn giao cho Công an P.Bình Hòa củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Vụ vi phạm nồng độ cồn, đánh CSGT nói trên được chuyển cho Công an TP.Thuận An thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.