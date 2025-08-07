Nghi phạm khống chế chủ nhà, cướp tài sản bị bắt sau 6 tiếng đồng hồ

Ngày 7.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nghi phạm Đoàn Nhật Dũng (33 tuổi, ở thôn Tân Hưng, xã Nam Ninh Hòa - TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa cũ) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 6.8, Công an xã Nam Ninh Hòa nhận tin báo từ bà N. (44 tuổi, ở địa phương) phản ánh, chiều 5.8, bà bị một người đàn ông lạ mặt xông vào nhà, khống chế cướp một nhẫn vàng và 750.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa xác định nghi phạm là Đoàn Nhật Dũng và tiến hành truy bắt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Trong vòng 6 tiếng từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Ninh Hòa và Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp truy xét, bắt giữ thành công đối tượng".

Nghi phạm Đoàn Nhật Dũng tại cơ quan công an ẢNH: C.T.V.

Tại cơ quan công an, Dũng khai để có tiền mua ma túy sử dụng, Dũng đã chạy xe máy đi tìm người để... cướp tài sản. Khoảng 16 giờ ngày 5.8, khi thấy bà N. đang ở nhà một mình, Dũng đột nhập, khống chế nạn nhân lấy một nhẫn vàng và 750.000 đồng rồi tẩu thoát.

Điều đáng chú ý, theo cơ quan công an, Dũng là người nghiện ma túy nặng và đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản. Đây là lần thứ 3 nghi phạm này thực hiện hành vi tương tự.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đang hoàn tất hồ sơ xử lý Đoàn Nhật Dũng theo quy định pháp luật.