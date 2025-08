Hàng trăm người tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi leo núi tại Khánh Hòa

Ngày 6.8, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nam thanh niên mất tích khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (thuộc xã Phước Đồng, TP.Nha Trang cũ) từ ngày 4.8.

Theo thông tin ban đầu, sáng 4.8, anh N.B.K.C (23 tuổi, trú xã Phước Dinh, thuộc H.Thuận Nam, Ninh Thuận cũ) đi xe máy đến gửi xe tại một nhà dân trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Nam Nha Trang. Sau đó, anh bắt đầu hành trình leo núi, nhưng rồi không trở về như dự kiến. Tới khoảng 18 giờ cùng ngày thì hoàn toàn mất liên lạc.

Anh N.B.K.C được cho là mất tích từ tối 4.8 khi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (Khánh Hòa) ẢNH: FACEBOOK NHÂN VẬT

Theo ông Minh, lực lượng cứu hộ đã phối hợp lực lượng an ninh cơ sở và các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp, cùng gia đình anh N.B.K.C tìm kiếm từ ngày 5.8. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết quả. Địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn khá phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm, gây không ít khó khăn cho công tác tìm kiếm".

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin: "Các đội nghiệp vụ của đơn vị đã tham gia tìm kiếm tại khu vực núi Hoàng Ngưu Sơn từ chiều 5.8, sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng và thiết bị định vị. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết mưa rào thất thường nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn".

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích trên núi đêm 5.8 ẢNH: H.A.D

Bà Phan Thị Loan, mẹ của anh C., đã vượt hàng trăm km từ quê nhà để có mặt tại hiện trường từ ngày 5.8. Bà Loan chia sẻ trong nước mắt: "Con tôi là người hiền lành, tự lập và có đam mê du lịch. Trước khi đi, nó đã dặn chủ trọ báo công an nếu không thấy trở về. Tôi chỉ mong con được bình an".

Bà Phan Thị Loan, mẹ của anh C., mong con mình được bình an ẢNH: BÁ DUY

Theo gia đình, đây là lần đầu tiên anh C. leo núi Hoàng Ngưu Sơn, mặc dù trước đó anh đã có kinh nghiệm leo nhiều ngọn núi khác ở các tỉnh phía nam. Anh thường có thói quen đi một mình, ít khi đi chung với ai.

Nhiều người trong gia đình anh C. cũng có mặt tại chân núi chờ đợi thông tin từ lực lượng cứu hộ ẢNH: BÁ DUY

Núi Hoàng Ngưu Sơn được xem là "nóc nhà" của Nha Trang với độ cao 972 mét so với mực nước biển. Ngọn núi có địa hình phức tạp với nhiều tuyến đường mòn giao nhau, thu hút nhiều người yêu thích leo núi và khám phá thiên nhiên.

Đến 12 giờ ngày 6.8, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được vị trí hoặc manh mối nào liên quan đến anh C.

ẢNH: L.H.T

Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai liên tục với sự tham gia của nhiều lực lượng. Ngoài lực lượng chức năng, các bạn bè và cộng đồng leo núi tại Khánh Hòa cũng đang tích cực hỗ trợ, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và trực tiếp tham gia tìm kiếm.