Khánh Hòa: Phát hiện cơ sở người Trung Quốc bán hàng không rõ nguồn gốc

Ngày 5.8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có quốc tịch Trung Quốc về các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 1.8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra cơ sở kinh doanh mang tên Shop Việt Cẩm tại thôn Phước Lộc, P.Nam Nha Trang (xã Phước Đồng, TP.Nha Trang cũ), do bà N.T.T đứng tên chủ hộ.

Qua kiểm tra, công an xác định người chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của cơ sở kinh doanh này là ông Zhou Yonglin (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Còn người trực tiếp giao việc, quản lý nhân viên là ông Yuan Tao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Thời gian qua, 2 người này đã kết hợp với một số người Việt Nam và các công ty lữ hành để tổ chức tour du lịch, đưa khách đến Shop Việt Cẩm tham quan, mua sắm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện nhiều sản phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ ẢNH: X.H

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: "Khi khách đến shop sẽ được nhân viên đưa vào các phòng thuyết trình, xem video quảng cáo về thành phần, công dụng của các sản phẩm để tạo lòng tin, sau đó bán hàng với giá trị cao".

Thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận có 29 người Trung Quốc và 33 người Việt Nam đang làm việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh tại cơ sở này.

Bên trong cơ sở đang trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe như "An Cung Hoàn FUWAH-HK", "Viên nén Phiến Tế Quảng", "Thanh nhiệt giải độc gan FUWAH-HK", "Sâm Ngọc Linh", "Dương Tâm Đan". Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan công an làm việc với người Trung Quốc bán hàng tại đây ẢNH: X.H

Ngoài ra, công an còn phát hiện tại cơ sở này có một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, sừng tê giác, vẩy tê tê có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cơ quan công an nhận định đây là mô hình kinh doanh có tổ chức với quy mô lớn, lợi dụng hoạt động du lịch để che đậy việc bán hàng không rõ nguồn gốc và sản phẩm từ động vật quý hiếm.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, thiết bị điện tử ở cơ sở do người Trung Quốc điều hành và đang củng cố hồ sơ điều tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.