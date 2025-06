Liên tiếp cứu hộ du khách lạc núi

Núi Cô Tiên và Hoàng Ngưu Sơn tại Nha Trang (Khánh Hòa) gần đây trở thành địa điểm "hot" thu hút nhiều du khách muốn chinh phục. Tuy nhiên, nơi này cũng nổi tiếng với địa hình hiểm trở, phức tạp, độ dốc cao và nhiều đoạn đường mòn khó nhận biết, vì vậy chuyện đi lạc rất dễ xảy ra.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC-CHCN) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, mới đây nhất, chiều 22.6, lực lượng cứu hộ lại phải huy động 1 xe cứu nạn cứu hộ chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ để giải cứu 3 thanh niên bị lạc trên núi Hoàng Ngưu Sơn. Sau gần 3 tiếng tổ chức tìm kiếm trên địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được nhóm 3 người bị lạc.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận du khách đến từ TP.HCM bị lạc trên núi Cô Tiên tháng 1.2024 ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC-CHCN KHÁNH HÒA

Ba du khách rủ nhau leo núi Hoàng Ngưu Sơn để trải nghiệm, nhưng bị lạc đường khi xuống núi.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, 2 nam du khách cũng bị lạc trên núi Cô Tiên khi xuống núi vào ban đêm. Sau gần 2 giờ tổ chức tìm kiếm, lực lượng cứu nạn đã đưa họ xuống núi an toàn.





Lực lượng cứu hộ đưa ba nạn nhân bị lạc tại Hoàng Ngưu Sơn xuống núi an toàn ngày 22.6 ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT PCCC & CHCN KHÁNH HÒA





Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN khuyến cáo người dân và du khách nên hạn chế việc xuống núi vào ban đêm ẢNH; BÁ DUY

Trước tình trạng du khách liên tục gặp nạn, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân và du khách tham quan khu vực núi Cô Tiên. Tỉnh giao UBND TP.Nha Trang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; tăng cường kiểm tra, giám sát để đảm bảo an toàn.

Tỉnh Khánh Hòa sắp có đề án "Phát triển điểm du lịch Trekking núi Cô Tiên" nhằm khai thác tiềm năng du lịch của địa phương và an toàn cho du khách ẢNH: BÁ DUY

UBND tỉnh giao Hiệp hội du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ trì xây dựng đề án "Phát triển điểm du lịch Trekking núi Cô Tiên" nhằm khai thác tiềm năng của địa phương; làm cơ sở pháp lý để khai thác phục vụ người dân và thu hút du khách một cách an toàn.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, khu vực núi Cô Tiên có khoảng 275,3ha rừng trồng và hơn 301,7ha diện tích chưa có rừng. Hoạt động tham quan của người dân và du khách tại khu vực chỉ mang tính tự phát, không có cơ quan chủ quản quản lý, do đó khi du khách gặp sự cố sẽ khó khăn trong việc phối hợp hỗ trợ.

Hoạt động leo núi tham quan, dã ngoại tại núi Cô Tiên (Nha Trang, Khánh Hòa) thu hút nhiều người dân và du khách ẢNH: BÁ DUY

Ông Nguyễn Phi Hồng Nguyên, Chi hội phó Chi hội lữ hành Khánh Hòa, thừa nhận đối với khách du lịch đi khám phá, trekking theo dạng tự phát, cơ quan chức năng rất khó quản lý. Các điểm leo núi ở Nha Trang như núi Cô Tiên, Hoàng Ngưu Sơn... vẫn chưa được đưa vào khai thác du lịch, các công ty lữ hành chưa triển khai tour này. "Việc xây dựng quy chế quản lý bài bản cho hoạt động này không chỉ bảo vệ du khách mà còn phát triển bền vững du lịch mạo hiểm tại Khánh Hòa", vị này nói.