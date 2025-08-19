Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn, thông xe cầu Nhơn Trạch

Sáng 19.8, hòa cùng với lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình của cả nước với tổng vốn đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng; Đồng Nai cũng phối hợp với các bộ ngành và đơn vị liên quan tổ chức khởi công, khánh thành, động thổ 8 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỉ đồng.

Cầu Nhơn Trạch nối TP.HCM với tỉnh Đồng Nai được thông xe vào sáng 19.8 ẢNH: GIA KHÁNH

Thông xe cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai với TP.HCM

Trong đó, có 2 công trình giao thông kết nối Đồng Nai và TP.HCM là thông xe cầu Nhơn Trạch và dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM do Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 6.955 tỉ đồng vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

Tổng chiều dài toàn tuyến là 8,22km, bắt đầu từ nút giao với tỉnh lộ 25B (Đồng Nai), vượt sông Đồng Nai qua cầu Nhơn Trạch và kết thúc tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

Phát biểu tại lễ thông xe, ông Diệp Bảo Tuấn, Phó giám đốc Ban QLDA Mỹ Thuận nói rằng việc thông xe cầu Nhơn Trạch và dự án thành phần 1A của Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1, giúp TP.HCM - Đồng Nai kết nối nhanh chóng, thuận tiện; giảm chi phí logistics, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại, kích thích tăng trưởng kinh tế cho cả vùng; giảm áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 8 - 10 làn xe

Cao tốc TP.HCM - Long Thành thường xuyên xảy ra kẹt xe ẢNH: LÊ LÂM

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, bắt đầu từ nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai). Trong đó, đoạn từ Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 mở rộng từ 4 lên 8 làn xe; đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng từ 4 lên 10 làn xe; đoạn vượt sông Đồng Nai sẽ xây thêm 1 cây cầu cạnh cầu Long Thành hiện tại với quy mô 5 làn xe.

Lễ khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư gần 16.400 tỉ đồng gồm vốn đầu tư công là 6.500 tỉ đồng và vốn VEC huy động hơn 9.800 tỉ đồng.

Theo VEC, việc mở rộng dự kiến cơ bản hoàn thành trong 2026, riêng cầu Long Thành dự kiến hợp long cầu chính vào 12.2026. Khi việc mở rộng hoàn thành sẽ giúp cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bớt quá tải, giải quyết tình trạng kẹt xe, nhất là khi dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Phát biểu tại lễ khởi công, lãnh đạo VEC cho biết sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất đưa dự án mở rộng đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành về đích trong năm 2026, đáp ứng tiến độ, đảm bảo chất lượng để kết nối đồng bộ, khai thác hiệu quả với sân bay Long Thành, góp phần tạo động lực mới để phát triển bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Gia Nghĩa - Chơn Thành

Liên quan đến giao thông, 2 dự án khác trên địa bàn Đồng Nai cũng được khởi công trong 19.8 là cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có điểm đầu kết nối cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: LÊ LÂM

Cụ thể, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, liên danh Trường Hải - Sơn Hải đứng đầu liên danh nhà thầu.

Quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, vốn đầu tư 8.496 tỉ đồng. Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có điểm đầu giao với quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giao với quốc lộ 20 và kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dài 124km, thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía tây ẢNH: HOÀNG GIÁP

Còn dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư có tổng chiều dài hơn 124km, đi qua tỉnh Lâm Đồng (trước là tỉnh Đắk Nông) với chiều dài khoảng 23,1 km và qua tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ) với chiều dài khoảng 101,03 km; quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 19.965 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước là 6.842 tỉ đồng, vốn nhà đầu tư 13.123 tỉ đồng.