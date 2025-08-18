Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Chuẩn bị khởi công 2 tuyến cao tốc và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
18/08/2025 09:17 GMT+7

Ngoài khởi công 2 tuyến cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và Gia Nghĩa - Chơn Thành, Đồng Nai còn tổ chức lễ mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành lên 10 làn xe.

Theo kế hoạch, ngày mai (19.8), dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành (thuộc Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành được khởi công xây dựng.  

Đây là 3 trong số 8 dự án trọng điểm mà Đồng Nai chọn để khởi công, khánh thành nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 trên địa bàn tỉnh với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 50.000 tỉ đồng.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành- Ảnh 1.

Nút giao quốc lộ 1 với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Dầu Giây - Tân Phú

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư, có chiều dài hơn 60km đi qua địa phận Đồng Nai, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, vốn đầu tư 8.496 tỉ đồng.

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có điểm đầu giao với quốc lộ 1 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối giao với quốc lộ 20 và kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành do liên danh Vingroup - Techtra làm chủ đầu tư có tổng chiều dài hơn 124km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư 19.965 tỉ đồng.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có chiều dài gần 22km, bắt đầu từ nút giao Vành đai 2 (TP.HCM) đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồng Nai). Trong đó, đoạn từ Vành đai 3 đến nút giao Vành đai 3 mở rộng từ 4 lên 8 làn xe; đoạn từ Vành đai 3 đến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mở rộng từ 4 lên 10 làn xe; đoạn vượt sông Đồng Nai sẽ xây thêm 1 cây cầu cạnh cầu Long Thành hiện tại với quy mô 5 làn xe.

Chuẩn bị khởi công cao tốc Dầu Giây - Tân Phú và mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành- Ảnh 2.

Cao tốc TP.HCM - Long Thành hiện nay đã quá tải, thường xuyên xảy ra kẹt xe

ẢNH: LÊ LÂM

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành có vốn đầu tư gần 16.400 tỉ đồng, do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Dự án dự kiến cơ bản hoàn thành trong năm 2026, giúp cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây bớt quá tải, giải quyết tình trạng kẹt xe, nhất là khi dự án sân bay Long Thành đi vào hoạt động (dự kiến năm 2026).

Đối với đoạn cao tốc Long Thành - Dầu Giây, theo nghiên cứu quy mô 4 làn xe như hiện nay đã đáp ứng đủ yêu cầu đến năm 2040.


