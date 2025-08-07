Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành

Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành (*) giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng, thời gian thi công 39 tháng, được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn 376.451,32 m², chiều cao đỉnh mái 45,55 m, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư), công trình nhà ga hành khách phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025. Sau đó sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động, liên động không tải và chạy thử có tải các thiết bị hàng không nhập khẩu, với thời gian khớp nối và vận hành thử khoảng 6 tháng ẢNH: LÊ LÂM

Khu vực bên trong trung tâm nhà ga sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Trung tâm nhà ga hành khách có thiết kế thép mái nặng hơn 5.300 tấn, rộng 20.000 m², là module có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử nhà ga hành khách hàng không trên thế giới. Thép mái được chia thành nhiều module lớn và lắp ráp dưới mặt đất, sau đó nâng lên ẢNH: LÊ LÂM

Mái có cấu trúc cong, lượn sóng, với nhiều lớp xếp chồng, mô phỏng cánh sen, đòi hỏi mô hình hóa 3D chi tiết và tính toán chính xác để đảm bảo đồng bộ với kiến trúc tổng thể ẢNH: ACV

Hiện phần mái trung tâm đã hoàn thành 100% lớp 1 (lớp 1 - decking và skylight) đảm bảo việc kín nước để thi công các hạng mục cơ điện ẢNH: LÊ LÂM

Công nhân thi công trên trong khu vực trung tâm của nhà ga hành khách ẢNH: LÊ LÂM

Hướng nhìn từ khu vực trung tâm nhà ga ra đường T1, con đường kết nối từ quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sân bay ẢNH: LÊ LÂM

Đứng từ nhà ga có thể thấy tháp không lưu (được ví là bộ óc của sân bay Long Thành) cao sừng sững, đang "vươn mình" từng ngày để hoàn thành đúng tiến độ ẢNH: LÊ LÂM

Một góc nhà ga hành khách nhìn từ vị trí đường băng ẢNH: LÊ LÂM

Tháp không lưu và nhà ga hành khách sân bay Long Thành nhìn từ trên cao ẢNH: LÊ LÂM

* (Hình ảnh được chụp tại thời điểm đầu tháng 8.2025).