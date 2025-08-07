Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành

Lê Lâm
Lê Lâm
07/08/2025 11:23 GMT+7

Nhà ga hành khách, được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành (Đồng Nai), đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025.

Công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành (*) giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng, thời gian thi công 39 tháng, được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn 376.451,32 m², chiều cao đỉnh mái 45,55 m, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay.

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV - chủ đầu tư), công trình nhà ga hành khách phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025. Sau đó sẽ tiến hành kết nối liên động, nghiệm thu lắp đặt tĩnh, chạy thử đơn động, liên động không tải và chạy thử có tải các thiết bị hàng không nhập khẩu, với thời gian khớp nối và vận hành thử khoảng 6 tháng

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 2.

Khu vực bên trong trung tâm nhà ga sân bay Long Thành

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 3.

Trung tâm nhà ga hành khách có thiết kế thép mái nặng hơn 5.300 tấn, rộng 20.000 m², là module có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử nhà ga hành khách hàng không trên thế giới. Thép mái được chia thành nhiều module lớn và lắp ráp dưới mặt đất, sau đó nâng lên

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 4.

Mái có cấu trúc cong, lượn sóng, với nhiều lớp xếp chồng, mô phỏng cánh sen, đòi hỏi mô hình hóa 3D chi tiết và tính toán chính xác để đảm bảo đồng bộ với kiến trúc tổng thể

ẢNH: ACV

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 5.

Hiện phần mái trung tâm đã hoàn thành 100% lớp 1 (lớp 1 - decking và skylight) đảm bảo việc kín nước để thi công các hạng mục cơ điện

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 6.

Công nhân thi công trên trong khu vực trung tâm của nhà ga hành khách

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 7.

Hướng nhìn từ khu vực trung tâm nhà ga ra đường T1, con đường kết nối từ quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào sân bay

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 8.

Đứng từ nhà ga có thể thấy tháp không lưu (được ví là bộ óc của sân bay Long Thành) cao sừng sững, đang "vươn mình" từng ngày để hoàn thành đúng tiến độ

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 9.

Một góc nhà ga hành khách nhìn từ vị trí đường băng

ẢNH: LÊ LÂM

Chùm ảnh: Bên trong 'trái tim' của sân bay Long Thành- Ảnh 10.

Tháp không lưu và nhà ga hành khách sân bay Long Thành nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Công trình nhà ga hành khách của sân bay Long Thành phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025. Các thiết bị hàng không nhập khẩu sẽ được lắp đặt, kết nối liên động, nghiệm thu tĩnh, chạy thử đơn động, liên động không tải và chạy thử có tải, với thời gian khớp nối và vận hành thử đồng bộ khoảng 6 tháng.

* (Hình ảnh được chụp tại thời điểm đầu tháng 8.2025). 

