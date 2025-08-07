Bên trong 'trái tim' sân bay Long Thành

Nhà ga hành khách, được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành (Đồng Nai), đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025.
Công trình nhà ga hành kháchsân bay Long Thành(*) giá trị lên đến hơn 35.000 tỉ đồng, thời gian thi công 39 tháng, được đánh giá là gói thầu có giá trị lớn và có tính chất phức tạp nhất hiện nay. Nhà ga được thiết kế theo hình ảnh hoa sen, gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn 376.451,32 m², chiều cao đỉnh mái 45,55 m, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay.
Công trình nhà ga hành khách của sân bay Long Thành phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng trước ngày 31.12.2025. Các thiết bị hàng không nhập khẩu sẽ được lắp đặt, kết nối liên động, nghiệm thu tĩnh, chạy thử đơn động, liên động không tải và chạy thử có tải, với thời gian khớp nối và vận hành thử đồng bộ khoảng 6 tháng.
* (Hình ảnh được chụp tại thời điểm đầu tháng 8.2025).
