Lập đề án khu thương mại tự do rộng 8.100 ha cạnh sân bay Long Thành

Này 27.6, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức hội thảo Khu thương mại tự do tại tỉnh Đồng Nai "Động lực tăng trưởng trong kỷ nguyên mới - Cất cánh cùng sân bay Long Thành".

Các nhà khoa học, chuyên gia trình bày ý kiến tại hội thảo ẢNH: LÊ LÂM

Hội thảo nhằm lắng nghe và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, doanh nghiệp, Tổ tư vấn kinh tế, xã hội của tỉnh để đóng góp vào đề án thành lập khu thương mại tự do mà UBND tỉnh Đồng Nai đang trong quá trình xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo đề án đang xây dựng, tổng diện tích của khu thương mại tự do của Đồng Nai có diện tích hơn 8.100 ha, tổng chi phí đầu tư khoảng 16 tỉ USD. Tuy nhiên còn tùy thuộc vào mức độ đầu tư và chi tiết phát triển từng khu vực. Các khoản chi phí này có thể thay đổi dựa trên yêu cầu kỹ thuật, quy mô phát triển cụ thể, và tiến độ triển khai dự án.

Khu thương mại tự do có 4 khu chức năng chính đặt tại 6 vị trí: gồm đất Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp rộng 2.627ha; đất Khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn rộng 3.595ha; đất Khu cảng Phước An rộng 364ha; đất thuộc xã Long Đức và An Phước, huyện Long Thành rộng 119ha: đất thuộc Xã Lộc An, huyện Long Thành rộng 300ha; và đất thuộc khu phía tây nam sân bay Long Thành rộng 1.000ha

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khu thương mại tự do là mô hình đang được nhiều quốc gia xây dựng để áp dụng các cơ chế, chính sách vượt trội trong phạm vi không gian xác định nhằm kiểm chứng hiệu quả, đánh giá tác động của chính sách trước khi xem xét áp dụng ở quy mô không gian rộng lớn hơn.

Khu thương mại tự do có tổng diện tích hơn 8.100 ha, nằm cạnh sân bay Long Thành ẢNH: UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Các khu thương mại tự do được hình thành nhằm khai thác các lợi thế về vị trí chiến lược, quan hệ thương mại, chi phí sản xuất, nhân lực, vận tải và đặc biệt quan trọng là một môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn.

Đồng Nai có lợi thế lớn để phát triển khu thương mại tự do nhờ vào vị trí địa lý chiến lược trong khu vực. Cụ thể là nằm ở vị trí trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội không chỉ của khu vực Đông Nam bộ mà còn của cả nước.

Với vị trí liền kề TP.HCM và kết nối với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Lâm Đồng, Đồng Nai được xem như cầu nối quan trọng giữa các trung tâm công nghiệp và khu vực Tây nguyên, đồng thời là cửa ngõ giao thương quốc tế, đưa Đồng Nai trở thành địa bàn có khả năng hội tụ quy mô lớn các luồng hàng hóa, con người trên cơ sở khai thác lợi thế sân bay Long Thành, cảng Phước An và thúc đẩy sự phát triển của ngành logistics, thương mại quốc tế, sản xuất công nghệ cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.