Đồng Nai: Điều tra vụ phá rừng ở khu vực cảng Phước An

Ngày 6.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT Công an H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) đang thụ lý điều tra vụ việc phá rừng ở khu vực cảng Phước An (xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch).

Cảng Phước An, cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình xây dựng cảng Phước An, chủ đầu tư đã san lấp "lố" diện tích đất rừng phòng hộ nằm ngoài ranh của dự án được giao. Cụ thể, diện tích đất rừng bị san lấp trái phép hơn 4.000 m2.

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã liên hệ qua điện thoại với ông Trương Hoàng Hải, Tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác Cảng Phước An (chủ đầu tư dự án) để hỏi thêm thông tin nhằm rộng đường dư luận nhưng ông Hải từ chối trả lời.

Cảng Phước An nằm bên bờ sông Thị Vải thuộc xã Phước An (H.Nhơn Trạch), là cảng biển lớn nhất tỉnh Đồng Nai với diện tích 183 ha, tổng chiều dài bến hơn 3.000m, gồm 6 bến container, 4 bến tổng hợp có khả năng đón tàu có tải trọng 60.000 DWT.

Cảng Phước An được đánh giá là có vị trí thuận lợi, gần với cao tốc Bến Lức - Long Thành; cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Vành đai 3 TP.HCM; sân bay Long Thành và các KCN ở Nhơn Trạch, Long Thành.

Ngoài cảng Phước An, Công ty CP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An còn là chủ đầu tư của KCN Phước An với diện tích 550 ha (trước đây là Khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An). Vị trí KCN Phước An nằm sát cao tốc Bến Lức - Long Thành và cách cảng Phước An khoảng 5km.