Bình Định: Phá rừng hơn 6 ha để trồng keo, một bị can bị khởi tố

Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố một bị can do phá rừng trái pháp luật để trồng keo, với diện tích 6,5 ha.

Ngày 5.12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Phụng Linh (38 tuổi, ở xã Canh Vinh, H.Vân Canh, Bình Định) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Ông Linh được cho là chủ mưu trong vụ chặt phá rừng trái phép để trồng keo ở vùng giáp ranh H.Vân Canh và TX.An Nhơn (Bình Định). Hiện bị can Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Khu vực rừng bị Lê Phụng Linh cưa hạ để trồng keo ẢNH: KIỂM LÂM BÌNH ĐỊNH Theo cơ quan công an, từ tháng 4 - 8.2024, ông Linh đã vào khu vực rừng Dông Tranh (tiểu khu 328, xã Canh Vinh, H.Vân Canh) và tại tiểu khu 322, xã Nhơn Tân (TX.An Nhơn) phá rừng trái pháp luật để trồng keo. Tổng diện tích rừng đã phá khoảng 6,5 ha. Trong đó, tại Dông Tranh 3,47 ha; tại tiểu khu 322 khoảng 3,1 ha. Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã có báo cáo về vụ việc trên. Theo đó, ngày 8.8, tổ công tác gồm lực lượng tham gia bảo vệ rừng H.Vân Canh và TX.An Nhơn tuần tra khu vực rừng giáp ranh tại tiểu khu 322 (xã Nhơn Tân) và tiểu khu 328 (xã Canh Vinh). Tổ công tác phát hiện nhóm khoảng 7 - 8 người đang ăn trưa trong lán trại trên địa phận H.Vân Canh. Khi thấy tổ công tác, nhóm người này bỏ trốn. Tại hiện trường có tình trạng chặt phá cây rừng trái pháp luật. Tổ công tác tạm giữ 1 chiếc xe độ cọc cạch, 3 xe máy độ chế, 2 máy cưa xăng cầm tay, 3 điện thoại di động và một số giấy tờ liên quan do những người phá rừng bỏ lại. Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định nhận định vụ phá rừng với diện tích lớn, có tính chất phức tạp, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng 2 địa phương và các ngành chức năng của tỉnh để xử lý vụ việc. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã giao Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh xử lý vụ việc.