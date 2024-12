Bắt bị can bị truy nã đặc biệt, mang súng trốn qua nhiều nước

Ngày 1.12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã bắt được bị can Lê Xuân Thắng (43 tuổi, ngụ Khánh Hòa, đang bị công an truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Bị can Lê Xuân Thắng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Thông tin ban đầu, khoảng tháng 9.2022, Thắng và bà Trần Thị H. (43 tuổi, ngụ TX.Chơn Thành, Bình Phước) quen biết, nảy sinh tình cảm và thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng.

Quá trình sinh sống, biết bà H. có 3 thửa đất nên Thắng tạo lòng tin, dụ dỗ, lừa bà mang 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp, vay 8 tỉ đồng, sau đó chiếm đoạt. Vụ việc nói trên khiến bà H. không chuộc lại được tài sản của mình, mất quyền sử dụng hợp pháp đối với 3 thửa đất.

Ngày 21.3, Công an Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an Bình Phước cũng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Thắng. Các quyết định, lệnh nêu trên đều được Viện KSND tỉnh Bình Phước phê chuẩn. Tuy nhiên Thắng đã bỏ trốn.

Ngày 12.10, Công an Bình Phước đã ban hành quyết định truy nã đặc biệt bị can Lê Xuân Thắng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình truy bắt, công an xác định Thắng trốn qua nhiều nước sau đó về Việt Nam.

1 giờ ngày 1.12, Công an Bình Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vây bắt được Thắng, khi đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn P.Tân Hưng (Q.7).

Khi bắt giữ Thắng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn, có hộp tiếp đạn, bên trong có 5 viên đạn và 22 viên đạn khác cùng một số giấy tờ, tài liệu liên quan khác.

Hiện Lê Xuân Thắng đã được di lý về Công an Bình Phước để tiếp tục điều tra làm rõ.