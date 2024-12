Bắt nhóm thanh niên từ Đồng Nai lên Bình Phước đòi nợ thuê

Ngày 30.11, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (32 tuổi), Nguyễn Thiên Phúc (19 tuổi), Phạm Huỳnh Anh Quang (26 tuổi), Lê Minh Hoàng (22 tuổi) và Phạm Nguyễn Hoàng Nhật (22 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi đánh người gây thương tích, sau khi đòi nợ thuê bất thành.

Trước đó, Chung được một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) nhờ đòi nợ anh H.S.C (ngụ TP.Đồng Xoài), nếu đòi thành công, Chung sẽ nhận 105 triệu đồng (tương đương 30% số tiền anh C. nợ). Sau khi thống nhất, Chung chuẩn bị 5 con dao và rủ Phúc, Quang, Hoàng, Nhật lên TP.Đồng Xoài để tìm anh C. đòi nợ.

Nhóm thanh niên từ Đồng Nai đến Bình Phước đòi nợ thuê, bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN TP.ĐỒNG XOÀI

Khoảng 19 giờ ngày 29.11, nhóm Chung đi ô tô từ H.Vĩnh Cửu (Đồng Nai) đến TP.Đồng Xoài thì thấy anh C. trong một tiệm điện thoại. Lúc này, Chung yêu cầu trả nợ, nhưng anh C. trả lời chưa có tiền.

Ngay sau đó, Chung, Phúc, Hoàng, Quang, Nhật đã lao vào dùng tay chân đánh vào vùng mặt anh C., gây thương tích. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã chạy vào can ngăn và điện báo công an thì cả nhóm lên xe ô tô, bỏ trốn về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Xoài đã truy đuổi, khi đến đường ĐT.741 (đoạn qua ấp 3, xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) thì chặn bắt nhóm của Chung.

Vụ việc nhóm thanh niên từ Đồng Nai lên Bình Phước đòi nợ thuê đang được Công an TP.Đồng Xoài điều tra, làm rõ.