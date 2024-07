Bình Thuận: Bắt giam Hùng 'vịt cùi', giang hồ cộm cán ở Mũi Né

Để thực thi lệnh bắt giam Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, trú P.Mũi Né, TP.Phan Thiết), chiều tối 6.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Thuận huy động hơn 20 cán bộ chiến sĩ, khống chế Hùng tại nhà riêng, đưa về trụ sở Công an P.Mũi Né để công bố quyết định bắt tạm giam 3 tháng. Sau đó, Cơ quan CSĐT khám xét nơi ở của Hùng "vịt cùi" theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết, chị Nguyễn Thị Anh Th. (trú H.Định Quán, Đồng Nai, là người quản lý, điều hành nhà nghỉ Thành Trung 2, P.Mũi Né, TP.Phan Thiết) cho Hùng "vịt cùi" cầm cố chiếc điện thoại với giá 3 triệu đồng.

Do không có mặt ở Phan Thiết, nên chị Th. cho nhân viên tiếp nhận đồ cầm cố (chiếc điện thoại) và đã giao tiền cho Hùng. Khi về đến nơi, chị Th. mở tài sản cầm cố được Hùng "vịt cùi" gói kỹ trong giấy bóng và cột dây thun bên ngoài, mới biết bên trong chỉ là cái vỏ ốp điện thoại (không có bộ phận bên trong).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đọc lệnh bắt giam Nguyễn Văn Hùng (Hùng 'vịt cùi'), một giang hồ cộm cán ở Mũi Né

CACC

Sau khi nghe chị Th. gọi điện nói không có bộ phận điện thoại bên trong, Hùng "vịt cùi" hứa sẽ trả lại tiền (3 triệu đồng). Nhưng sau đó, Hùng liên tục giở trò, đến nhà nghỉ nói trên tạt nhớt, đập phá, gây áp lực buộc chị Th. phải "bồi thường" chiếc điện thoại iPhone (giá 26 triệu đồng) cho Hùng.

Hùng "vịt cùi" đến đập phá tài sản và tạt nhớt vào nhà nghỉ Thành Trung 2, hình ảnh do camera an ninh ghi lại CẮT TỪ CLIP

Sau khi trưng cầu, hội đồng định giá tài sản xác định thiệt hại của nhà nghỉ Thành Trung 2 là 8,3 triệu đồng, nên Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố Hùng về hành vi "cố tình hủy hoại tài sản" và đang củng cố hồ sơ, làm rõ để khởi tố Hùng về tội "cưỡng đoạt tài sản".

Đáng chú ý, theo Công an TP.Phan Thiết, Hùng "vịt cùi" là đối tượng cộm cán, từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích và tiền sự đi cai nghiện ma túy bắt buộc. Sau khi ra tù, Hùng "vịt cùi" thường xuất hiện trong các vụ việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai và đòi nợ thuê ở Mũi Né, thường xuyên gây mất an ninh trật tự ở địa phương, gây tâm lý hoang mang trong các khu dân cư ở Mũi Né. Việc bắt giam Hùng "vịt cùi" được người dân địa phương đồng tình ủng hộ.