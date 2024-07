Tìm ô tô biển số TP.HCM trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do một nam giới chưa rõ lai lịch thực hiện.

Nạn nhân của vụ án là ông Cao Minh T. (34 tuổi, ở TP.Thủ Đức, TP.HCM), bị lừa đảo, chiếm đoạt 1 xe ô tô hiệu Toyota Fortuner biển số 51H-631.33.

Theo điều tra, thông qua ứng dụng thuê xe Mioto, ngày 15.6.2022, tại quán cà phê trên đường Trường Sơn (P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM), ông T. ký hợp đồng cho một nam giới thuê chiếc xe ô tô nói trên, với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Thời gian thuê ô tô là 3 ngày, tính từ ngày 15.6.2022.

Người thuê xe cung cấp thẻ CCCD, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu có tên Hồ Thanh Nguyên (27 tuổi, ở Q.5, TP.HCM) cho ông T. chụp lại. Khi giao xe, Nguyên có đặt cọc cho ông T. số tiền 20 triệu đồng.

3 ngày sau, đến hạn trả xe thì ông T. phát hiện chiếc ô tô đã bị tắt định vị. Ông T. nhiều lần liên lạc qua số điện thoại của người thuê xe nhưng bất thành, nhắn tin qua ứng dụng Zalo thì tài khoản của Nguyên đã bị xóa.

Không tìm được Nguyên, mãi đến tháng 3.2023, ông T. mới đến cơ quan công an trình báo vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào cuộc xác minh, công an xác định kẻ lừa đảo đã sử dụng CCCD, giấy phép lái xe, sổ hộ khẩu giả để cung cấp cho ông T. thời điểm thuê xe. Suốt thời gian qua, công an khẩn trương điều tra, nhưng do nạn nhân trình báo trễ nên công tác tìm kiếm, truy xét kẻ lừa đảo bất thành.

Đến ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông tin đến những người đang quản lý, sử dụng hoặc biết thông tin về xe ô tô nói trên hãy đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (459 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1) để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra vụ án.