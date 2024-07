Tiếp tục cảnh báo giả danh công an lừa đảo cài đặt VNeID

Không tải VNeID từ nguồn không chính thống

Mới đây, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) phát cảnh báo về việc kẻ xấu giả danh công an, cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, công an ghi nhận từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều người dân nhận được các cuộc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nhóm lừa đảo gửi đường link lạ qua tin nhắn hoặc các ứng dụng chat trực tuyến rồi hướng dẫn người dân truy cập, tải ứng dụng VNeID giả mạo có giao diện giống hệt với ứng dụng VNeID thật.

Thực tế, đây là phần mềm "độc hại", cho phép kẻ xấu truy cập thiết bị ở mức độ cao, đọc được dữ liệu cá nhân, danh bạ, hình ảnh, mã OTP và các tài khoản bảo mật trên điện thoại nạn nhân.

Từ đây, kẻ xấu chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, thực hiện các lệnh chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau, chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn giả danh công an lừa đảo cài đặt ứng dụng VNeID TRẦN DUY KHÁNH

Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ các nguồn trên website hoặc các nguồn không chính thống. Không bật chế độ cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định trên điện thoại, nguy cơ mất an toàn cho thiết bị và không cung cấp thông tin cá nhân của bản thân qua điện thoại.

Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).

Bên cạnh đó, công an khẳng định không hướng dẫn, làm việc với người dân thông qua điện thoại. Các cuộc gọi yêu cầu, hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID đều là giả mạo với mục đích lừa đảo.

Nhiều nạn nhân bị lừa đảo

Theo cơ quan chức năng, hình thức lừa đảo này không mới, công an đã rất nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có nhiều nạn nhân sập bẫy tại nhiều địa bàn khác nhau.

Theo đó, ngày 7.3, trong lúc đang làm việc, chị L.K.Q nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, giả danh xưng cán bộ Công an P.16 (Q.4) yêu cầu đăng ký lại thông tin định danh điện tử mức 2 vì lỗi hệ thống.

Người này đọc đúng các thông tin cá nhân của chị Q. và nói chị Q. có thể lên trụ sở công an phường để đăng ký lại, nhưng phải xếp hàng, chờ lâu vì rất đông người dân. Do đó, kẻ giả danh công an đề nghị hướng dẫn chị Q. thực hiện thông qua điện thoại di động, chị Q. đồng ý.

Kẻ xấu đã kết bạn Zalo với chị Q., hướng dẫn chị này truy cập đường link trên website và tải ứng dụng có tên "Cổng dịch vụ công Bộ Công An". Sau khi tải ứng dụng thành công, chị Q. thực hiện các bước đăng nhập, xác thực, dấu vân tay, khuôn mặt... theo hướng dẫn.

Tiếp đó, kẻ xấu hướng dẫn chị Q. đăng nhập vào tài khoản ngân hàng. Sau các thao tác, chị Q. nhận tin nhắn từ ngân hàng báo đã bị trừ tiền 3 lần, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 1,5 tỉ đồng.

Hơn 10 giờ ngày 4.3, chị H.T.K.L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, giả danh Công an P.Đa Kao (Q.1) nói định danh điện tử mức 2 của chị bị sai sót.



Chị L. cho hay hiện không có mặt ở phường thì người này giả bực dọc, cúp máy, nói sẽ gửi thông tin về Công an Q.1 để chị L. tự giải quyết. Lát sau, tiếp tục có một số điện thoại khác gọi đến, giả danh Công an Q.1 yêu cầu chị L. lên công an quận gấp để điều chỉnh hồ sơ định danh cấp 2.

Kẻ xấu nói có thể hướng dẫn chị L. thực hiện qua điện thoại cho nhanh, tiện lợi. Chị L. thực hiện theo hướng dẫn, truy cập đường link lạ qua web, tải ứng dụng VNeID giả mạo.

Sau một loạt thao tác, điện thoại nạn nhân bị đứng máy. Đến khi mở lại điện thoại, nạn nhân tá hỏa phát hiện tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng bị trừ gần 80 triệu đồng. Nạn nhân sau đó đến công an trình báo vụ việc.

Mới đây, Công an H.Hóc Môn cũng điều tra vụ 1 phụ nữ bị lừa đảo hơn 1 tỉ đồng, từ cuộc gọi giả danh công an. Nạn nhân là bà L.T.K.E (ở thị trấn Hóc Môn, H.Hóc Môn).

Kẻ giả danh tự xưng Công an TP.Đà Nẵng, báo bà E. liên quan đường dây rửa tiền, mua bán trái phép chất ma túy nên yêu cầu bà E. chuyển 1,19 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng khác để xác minh. Sau khi chuyển tiền, biết mình bị lừa nên nạn nhân đến công an trình báo.