Nhiều tài xế ở TP.HCM bị CSGT tạm giữ giấy phép lái xe trên VNeID

Tối 1.7, một tổ công tác thuộc Đội CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) tuần tra, lập chốt trên tuyến đường Lương Định Của (P.An Phú) để kiểm soát người tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn.

Nhiều tài xế còn bỡ ngỡ khi được CSGT tuyên truyền về việc kiểm tra giấy tờ trên ứng dụng VNeID TRẦN DUY KHÁNH

Hơn 21 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh T.T.T (43 tuổi, ở Q.7, TP.HCM) chạy xe máy có dấu hiệu say xỉn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Kết quả anh T. vi phạm nồng độ cồn 0,236 mg/l khí thở.

Với lỗi vi phạm này, anh T. sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe từ 10 - 12 tháng, tạm giữ xe.

Anh T. sau đó xuất trình giấy phép lái xe, CCCD trên môi trường điện tử VNeID. CSGT đã lập biên bản, tước giấy phép lái xe của anh trên môi trường này.

Lúc 16 giờ ngày 1.7, CSGT - trật tự Công an TP.Thủ Đức cũng tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử VNeID đối với chị T.M (28 tuổi, ở TP.Thủ Đức) về hành vi chuyển hướng không mở đèn tín hiệu. Theo quy định, chị M. bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng, bị tạm giữ giấy phép lái xe đến khi đóng phạt.

Theo ghi nhận của lực lượng CSGT, trên toàn địa bàn TP.HCM, nhiều tài xế chưa nắm bắt kịp thông tin, còn bỡ ngỡ khi được CSGT kiểm tra, tạm giữ, tước giấy phép lái xe trên môi trường điện tử. Do đó, ngoài công tác xử lý, CSGT còn phổ biến thông tin đến người tham gia giao thông.

Bản cứng không có tác dụng nếu bản điện tử đã bị tạm giữ

Từ ngày 1.7, Thông tư 28/2024/TT-BCA (sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32 và Thông tư 24) chính thức có hiệu lực, tài xế có thể xuất trình thông tin các giấy tờ liên quan về xe cho lực lượng CSGT kiểm tra thông qua ứng dụng VNeID.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn xuất trình giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeID. Ảnh chụp tối 1.7 TRẦN DUY KHÁNH

Do đó, người vi phạm sẽ bị CSGT xử lý, tạm giữ các loại giấy tờ liên quan trên môi trường điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý. CSGT sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ các loại giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNeID.

Các loại biên bản, quyết định của người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, trả lại giấy tờ được thực hiện theo biểu mẫu quy định của pháp luật và có thể được lập, gửi bằng phương thức điện tử trên VNeID.

"Khi người vi phạm xuất trình giấy tờ liên quan, CSGT sẽ nhập thông tin, dữ liệu của tài xế trên hệ thống và tra cứu kết quả. Nếu tài xế đã bị tạm giữ giấy tờ trên VNeID thì bản cứng vô tác dụng", lãnh đạo một đội CSGT TP.HCM cho hay.

Cũng theo Thông tư 28 về việc trả lại giấy tờ bị tạm giữ trên VNeID cho người vi phạm, hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính sẽ đồng bộ thông tin với ứng dụng định danh quốc gia, gỡ bỏ nội dung thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó.