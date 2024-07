CSGT tạm giữ nhiều xe khách chạy vào đường cấm sau phản ánh của Báo Thanh Niên

Chạy xe khách vào đường cấm, không xuất trình được giấy phép lái xe

Ngày 1.7, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã tạm giữ 2 phương tiện là xe khách do thời điểm vi phạm các tài xế không có giấy phép lái xe.

CSGT xử lý nhiều xe khách chạy vào đường cấm ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, trưa 30.6, nam tài xế chạy xe khách biển số 49B-013... trên đường Nguyễn Xí (P.26, Q.Bình Thạnh) thì bị tổ công tác CSGT phát hiện, dừng xe để kiểm tra. Làm việc với CSGT, nam tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe.

CSGT đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế về các lỗi chạy vào khu vực cấm và điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Phương tiện này cũng bị CSGT niêm phong, tạm giữ.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 28.6, tại giao lộ Nguyễn Xí – QL13 (P.26), lực lượng CSGT cũng phát hiện, xử lý 1 tài xế xe khách của nhà xe Đăng Nhân không có giấy phép lái xe, chạy xe vào đường cấm, qua đó niêm phong, tạm giữ phương tiện này.

Bị tước bằng 2 tháng vì chạy vào đường cấm quanh Bến xe miền Đông

Bên cạnh đó, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh tiếp nhận hình ảnh phản ánh từ Báo Thanh Niên, xác minh, tiến tới gửi thư mời, xử phạt nguội với nhiều tài xế xe khách chạy trong đường cấm trên địa bàn.

Trong sáng 29.6, Đội CSGT - trật tự Công an Q.Bình Thạnh phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM), Công an và UBND P.26 (Q.Bình Thạnh) xử lý xe khách đón trả khách sai quy định tại bãi xe 397 Đinh Bộ Lĩnh.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính Công ty TNHH bến bãi vận tải M.T.S.G với lỗi thành lập điểm giao dịch đón, trả khách trái phép. Bên cạnh đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản với một số tài xế xe khách giường nằm với lỗi không chạy đúng hành trình vận tải quy định.

Xử phạt nhiều tài xế xe khách sau phản ánh của Báo Thanh Niên TRẦN DUY KHÁNH

Hợp tác xã vận tải, dịch vụ và du lịch S.G cũng bị lập biên bản về lỗi không thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký, niêm yết hành trình chạy xe.

Xử phạt hàng loạt xe khách bằng camera giám sát

Ngày 23.6, Đội CSGT Hàng Xanh đã lập biên bản vi phạm hành chính, tước giấy phép lái xe đối với 5 tài xế xe khách giường nằm về hành vi đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (đi vào đường cấm).

Lực lượng CSGT xác minh, gửi thư mời phạt nguội đối với các xe khách vi phạm TRẦN DUY KHÁNH

Trước đó, qua trích xuất camera an ninh, Đội CSGT Hàng Xanh ghi nhận có 5 xe khách giường nằm chạy vào đường cấm trên đường 153 QL13 (Q.Bình Thạnh) trong chiều 19.6. Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã gửi giấy mời làm việc, phạt nguội các tài xế xe khách nói trên.

Tiếp đó, Đội CSGT Hàng Xanh đã chốt chặn, tuần tra trên tuyến đường 153 QL1, qua đó phát hiện, xử lý 2 tài xế xe khách giường nằm chạy trong khung giờ cấm.

Với lỗi vi phạm như trên, CSGT đã lập biên bản, xử phạt mỗi tài xế 2,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Mới đây, CSGT Hàng Xanh cũng xử phạt 23 tài xế xe khách chạy trong đường cấm, dừng đỗ sai quy định...; trong năm 2023 đã xử lý hơn 1.000 trường hợp xe khách vi phạm.

Lực lượng chức năng cho hay, có tình trạng các nhà xe cử người canh chừng, cảnh giới khi thấy CSGT hoặc 1 phương tiện bị xử phạt thì các tài xế lập tức thông báo nhau ngưng hoạt động, đóng cửa bãi xe. Sau khi CSGT đi khỏi, các nhà xe lợi dụng chạy xe vào đường cấm.

Trước đó, Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Xe khách ngang nhiên chạy vào đường cấm quanh Bến xe Miền Đông" và "TP.HCM: Sao vẫn cứ để xe khách ngang nhiên chạy vào đường cấm ở Q.Bình Thạnh?" vào các ngày 16.6 và 27.6, phản ánh tình trạng xe khách ngang nhiên tung hoành trên đường Nguyễn Xí, quanh Bến xe Miền Đông (Q.Bình Thạnh) làm người dân khiếp vía.

Sau đó, Phòng CSGT Công an TP.HCM, lực lượng chức năng Q.Bình Thạnh đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc xác minh, báo cáo và xử lý dứt điểm tình trạng này.